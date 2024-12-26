Хоккеист Коростелев: тренер Козырев ставит яркий и смелый хоккей

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Новичок «Трактора» нападающий Никита Коростелев рассказал о своем бывшем тренере Андрее Козыреве, под руководством которого он играл в «Северстали». По его мнению, наставник умеет обучать яркому и смелому хоккею.
«Он приверженец собственной философии. Андрей Леонидович неоднократно говорил, что «Северсталь» продолжит демонстрировать фирменный хоккей и не станет отказываться от него. <…> Когда он пришёл в «Северсталь», реально с огромным удовольствием слушали его установки и буквально учились на ходу», — рассказал Коростелев в интервью RT.В то же время стало известно о еще одном переходе в КХЛ. Как выяснили Metaratings.ru, вратарь Артем Загидуллин в ближайшее время станет игроком «Спартака».
Отмечается, что «Нефтехимик» обменяет своего голкипера в московский клуб, а ранее «Спартак» добавил в лист отказов КХЛ словацкого голкипера Патрика Рибара.
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