Названы сроки восстановления хоккеиста Кузнецова

Бой между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым потерял свою актуальность после того, как оба бойца потерпели поражение в разных дисциплинах. Об этом заявил вице-президент АСА Асланбек Бадаев. По его словам, потому в скором времени он приступит к подготовке другого поединка — Шлеменко и Исмаилова.