Названы сроки восстановления хоккеиста Кузнецова

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Сроки восстановления нападающего СКА Евгения Кузнецова после травмы в матче с ЦСКА займут не больше двух-трех недель. Об этом заявил бывший врач сборной России по хоккею Александр Резепов. По его словам, диагностированная вместе с закрытой ЧМТ и сотрясением у хоккеиста цервикокраниалгия – это, скорее всего, болевой синдром, связанный с шейно-черепным отделом и возможным смещением.
«Была информация о том, что Кузнецов находился без сознания, а это уже говорит о средней степени тяжести. Тут, конечно, доктора будут принимать решение, но от двух до трех недель, не больше, я думаю. Если состояние позволит, легкие тренировки он, может быть, начнет и раньше, но ближайшие пять-семь дней – это состояние покоя, чтобы не ухудшилась ситуация», — поделился специалист в беседе с Metaratings.ru.Напомним, Кузнецов получил удар плечом в челюсть при столкновении с Владиславом Пономаревым во втором периоде. Сообщалось, что у хоккеиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и цервикокраниалгию.
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