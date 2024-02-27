Тренер Петржела спрогнозировал отсутствие интереса к матчу Россия—Сербия в Европе

Фото: istockphoto.com/master1305
Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал предположение о том, что предстоящий товарищеский матч сборной России против Сербии не вызовет особого интереса в Европе.
«Будут ли в Европе смотреть товарищеский матч Россия—Сербия? Нет, в Европе не будет никакого интереса к этой игре. Не думаю, что здесь люди будут смотреть и обсуждать этот матч. В Европе сборная России сейчас мало кому интересна», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Петржела.
Товарищеский матч России и Сербии состоится в Москве 21 марта.
Читайте также:
Тренер Петржела назвал Акинфеева самым заслуженным российским футболистом
Футболист Бушманов заявил об обязанности «Спартака» бороться за тройку
Тренер Каррера: «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство в РПЛ
Мелисса Тимофеева