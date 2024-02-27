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Тренер Петржела спрогнозировал отсутствие интереса к матчу Россия—Сербия в Европе

27 февраля 2024, 15:56
Фото: istockphoto.com/master1305

Фото: istockphoto.com/master1305

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал предположение о том, что предстоящий товарищеский матч сборной России против Сербии не вызовет особого интереса в Европе.
«Будут ли в Европе смотреть товарищеский матч Россия—Сербия? Нет, в Европе не будет никакого интереса к этой игре. Не думаю, что здесь люди будут смотреть и обсуждать этот матч. В Европе сборная России сейчас мало кому интересна», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Товарищеский матч России и Сербии состоится в Москве 21 марта.


Ранее Властимил Петржела высказывал мнение о том, что наиболее заслуженным российским футболистом в настоящее время является Игорь Акинфеев.

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#россия
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Победу в шахматном блицтурнире в Зарайске одержала каширская команда
27 февраля 2024, 16:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню защитника отечества, провели в подмосковном Зарайске, лучшими в командном зачёте оказались каширяне, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Трое представителей Каширы — Алексей Воробьёв, Влад Скоромников и Даниил Щенников — набрали по шесть с половиной очков. Александр Воробьёв принёс команде шесть очков. А Рамин Сидик набрал девять очков из 11. Этот результат вывел команду на первое место в общем зачёте», — говорится в сообщении.
Всего в турнире приняли участие 44 человека из шести городских округов Московской области, а также из Рязанской области и Рязани.

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#кашира
#шахматы
#спорт
#зарайск
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Агент Хеновес заявил о готовности Кайо к сезону
27 февраля 2024, 16:03

Фото: istockphoto.com/artisteer

Футбольный агент Нето Хеновес заявил о хорошем состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо, а также добавил, что спортсмен готов к сезону.
«Кайо прекрасно себя чувствует, он готов к сезону. Он без ограничений тренировался с командой на сборах. Он в порядке», — прокомментировал в беседе «РБ Спорт» Хеновес.

Отмечается, что, будучи игроком «Краснодара» с 2019 года, в этом сезоне Кайо провёл семь матчей во всех турнирах, забив один мяч и получив жёлтую карточку.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА, селекционер клуба Денис Машкарин высказывал мнение о том, что спортсмен Константин Кучаев, который недавно перешел в «Пари НН», в новой команде сможет вернуть прежний уровень своей игры.

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#спорт
#тренер
#футбол
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В Подмосковье прошел товарищеский матч по мини-футболу между пожарными
27 февраля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Пожарные Подмосковья провели товарищеский матч по мини-футболу в честь Всемирного дня гражданской обороны. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования прошли на базе спортшколы «Феникс» города Ликино-Дулево.

«В товарищеской встрече приняли участие команды 23 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО и 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО. Победителем турнира стала сборная 23 пожарно-спасательного отряда, которая показала слаженную и красивую комбинационную игру и, как итог, завоевала первое место», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, целью соревнований была пропаганда ЗОЖ и укрепление дружеских и спортивных связей между ведомственными командами.

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«Барселона» исключила осужденного за изнасилование Алвеса из списка легенд
27 февраля 2024, 14:27

Фото: iStock/RFarrarons

Футбольная «Барселона» исключила бывшего защитника команды Дани Алвеса из раздела «Легенды клуба» на своем официальном сайте.
20 января 2023 года стало известно о задержании Алвеса в Испании по делу о сексуальных домогательствах, после чего он находился под стражей. Он отрицал обвинения и менял показания по делу.

22 февраля 2024 года ему вынесли приговор: 4,5 года тюремного заключения и запрет на приближение к жертве на 9,5 года.

Бразильский защитник выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год, а также с 2021 по 2022 год. В это время он выиграл шесть чемпионатов Испании, четыре Кубка и Суперкубка страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

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Алексей Перов возглавил Минспорта Подмосковья
27 февраля 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Алексей Перов стал министром физической культуры и спорта Московской области. Ранее он работал заместителем министра.
«Перов назначен главой Минспорта Подмосковья», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Прежний министр, Дмитрий Абарёнов, покинул пост 12 февраля. Он был назначен генеральным директором подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» и вступил в должность 13 февраля. Перов начал исполнять обязанности руководителя министерства.

По данным сайта подмосковного Минспорта, Алексей Перов окончил Государственный университет управления по специальности «менеджмент организации».

Трудовую деятельность начал в 2008 году. В разные годы работал гендиректором Гандбольного центра Московской области, подмосковного Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта №7, начальником управления по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа. Занимал различные должности в Министерстве физической культуры, спорта, туризма Московской области. С 22 июля 2022 года занимал должность первого замминистра спорта Подмосковья.

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Стали известны все пары первого круга плей-офф КХЛ в Восточной Конференции
26 февраля 2024, 19:39

Фото: istockphoto/mikeorlov

В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стали известны все пары первого круга плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Первое место на Востоке занял «Металлург» из Магнитогорска, который в 1/8 финала встретится с хабаровским «Амуром», замкнувшим кубковую восьмёрку.
Вторая команда конференции «Авангард» из Омска встретится с тольяттинской «Ладой» (7), передаёт «Матч ТВ». Уфимский «Салават Юлаев» (3) сыграет в первом раунде игр «на вылет» «Трактором» из Челябинска (6). «Ак Барс» (Казань, 4) будет соперничать за выход в 1/4 финала с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Первые матчи пройдут на полях клубов, которые заняли более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, с этого сезона в КХЛ действует нововведение. Если раньше представители Западной и Восточной конференций могли встретиться только в финальной серии за Кубок Гагарина, то в этом году перекрёстные матчи начнутся уже со второго раунда плей-офф, то есть с 1/4 финала. На Западе матчи последнего тура регулярного чемпионата ещё продолжаются, но и там все участники плей-офф и половина пар уже известны.

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#хоккей
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Легкоатлет из Подмосковья завоевал золото чемпионата России
26 февраля 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный спортсмен, победитель первенства РФ Данил Чечела завоевал золотую награду на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Золотую медаль получил на соревнования в прыжках в длину Данил Чечела, его результат в 7 метров 88 сантиметров оказался непревзойдённым», — говорится в сообщении.
Кроме того, серебряную медаль завоевала в прыжках в высоту олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы и мира Мария Ласицкене с результатом 1 метр 93 сантиметра. Серебро получил также представитель Подмосковья Никита Вербицкий в беге на 800 метров.

Чемпионат проводился в столице с 23 по 25 февраля.

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#лёгкая атлетика
#спорт
#чемпионат россии
#медаль
#подмосковье
#московская область
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Юбилейная «Гонка Александра Легкова» собрала более 5 тысяч лыжников
26 февраля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 5 тыс любителей лыжного спорта из 45 регионов России приняли участие в Х «Гонке Александра Легкова», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Юбилейная гонка прошла в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа.
Спортсменов и болельщиков приветствовал президент России Владимир Путин.
«Ваш традиционный турнир пользуется неизменной популярностью, объединяет на лыжне чемпионов и рекордсменов разных лет, любителей спорта из многих регионов. И, конечно, здесь всегда рады гостям из-за рубежа. Нынешние соревнования по-особому значимы для спортивной общественности страны: они посвящены двум важным событиям – 10-летию закрытия XXII Олимпийских зимних игр и завоеванию Александром Легковым олимпийского золота», – огласил приветственное слово начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета России Александр Харичев.
Как подчеркнул министр спорта страны Олег Матыцин, подобные соревнования – прямое наследие олимпиады в Сочи.
«Мы празднуем победу Александра Легкова, победу нашей страны, тех замечательных, лучших Олимпийских игр в Сочи. И празднуем 10-летний юбилей с момента их окончания. Наследие Сочи, как мы видим, живет. Оно живёт благодаря таким людям, как Александр, и многим нашим чемпионам», – сказал министр.
Почётными гостями гонки стали чемпионы и призёры Олимпийских игр – Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова, Наталья Коростелёва, Карим Халили, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Никита Крюков, Александр Панжинский, Иван Алыпов, Евгений Дементьев, Алексей Петухов, Александр Бессмертных и другие. В детском забеге участвовал восьмилетний сын Легкова – Арсений Легков.
«Этот день очень важен для меня. Огромная честь, то, что мы делаем такое правильное и важное дело», – приветствовал участников Александр.
Взрослые спортсмены преодолевали дистанции в 10 и 20 км, а юные участники – 1, 3, и 5 км.
«Гонка с каждым годом становится все популярнее. При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва в регионе проводятся тысячи мероприятий. Сегодняшнее – одно из самых значимых. Хотел бы сказать слова благодарности Александру Легкову и всем прославленным спортсменам за поддержку спорта Подмосковья», – заявил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.
В рамках юбилейного старта гонки на одной площадке для участников и гостей была представлена экспозиция с 31 олимпийской медалью. Одними из самых зрелищных стали соревнования профессионалов. Первое место у мужчин занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, второе – чемпион России, чемпион мира среди молодёжи Сергей Ардашев. Третьим финишировал олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин.

В женском зачёте первенствовала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Тройку сильнейших дополнили бронзовый призёр Зимних Олимпийских игр Анастасия Кулешова и чемпионка мира среди молодёжи Мария Истомина.

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Машкарин: «Перейдя в «Пари НН», Кучаев вернёт свою былую форму»
26 февраля 2024, 15:15

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший полузащитник ЦСКА, селекционер клуба Денис Машкарин высказал мнение о том, что спортсмен Константин Кучаев, который недавно перешел в «Пари НН», в новой команде сможет вернуть прежний уровень своей игры.
Он отметил, что футболист был одним из основных игроков ЦСКА. Однако, заявил специалист, в спорте происходят изменения, когда позиция игрока в команде меняется.

«Чтобы играть, надо было сделать такие трансферные движения и перейти в другую команду, перезарядиться. Думаю, у Кости может получиться такая же история. Наверняка, он надеется, что, перейдя в «Пари НН», он вернёт свою былую форму. И будет одним из лучших футболистов России, потому что потенциал у него очень высокий», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Машкарин.

Ранее футбольный агент Харуна Абу заявил, что футболист Эяд Эль-Аскалани доволен клубом «Ростов».

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