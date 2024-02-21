Экс-спортдиректор «Динамо» Орещук: «Динамовцы очень здорово выглядят»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что команда пребывает в тонусе и вполне может побороться за титул чемпиона РПЛ наравне с «Краснодаром» и «Зенитом».
«Удалось посмотреть вживую одну игру «Динамо» с «Крыльями Советов». Динамовцы очень здорово выглядят. Команда готова тактически, физически, микроклимат шикарный. У меня есть большие сомнения, что только «Краснодар» и «Зенит» будут разыгрывать чемпионство», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Орещук.
На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками.
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