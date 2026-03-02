В Москве стартовал турнир по карате-кекусинкай «Кубок наций»
В Москве на арене «Баскет Холл» состоялось торжественное открытие III международного турнира по карате-кекусинкай «Кубок наций». В первый день соревнований уже разыграли награды среди юниоров, впереди — поединки старших возрастных категорий.
По итогам стартового дня определены победители и призеры в возрастных группах 12–13, 14–15 и 16–17 лет в дисциплинах «ката» и «буки-дзюцу». Среди иностранных участников отличились спортсмены из Белоруссии, Казахстана и Армении.
Российские каратисты стали лидерами по общему числу призовых мест. В региональном зачете наибольшее количество наград завоевали представители Московской области — 41, Москвы — 36, Свердловской области — 14. По 12 призовых мест у Челябинской, Калининградской и Ульяновской областей.
Как сообщает пресс-служба турнира, на церемонии открытия участников приветствовали известные спортсмены. Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян пожелал бойцам красивых поединков, судьям — объективности, а зрителям — ярких эмоций. Сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин подчеркнул значение честной конкуренции и воспитательную роль единоборств, пожелав спортсменам трудолюбия и упорства. Особым событием стало участие официальной делегации из Японии — страны-родоначальницы карате-кекусинкай.
Читайте также: