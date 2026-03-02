В Москве стартовал турнир по карате-кекусинкай «Кубок наций»

02 марта 2026, 11:01

Фото: iStock/Marc Elias

В Москве на арене «Баскет Холл» состоялось торжественное открытие III международного турнира по карате-кекусинкай «Кубок наций». В первый день соревнований уже разыграли награды среди юниоров, впереди — поединки старших возрастных категорий.