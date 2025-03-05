Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб: Каталонский клуб — фаворит в матче с «Бенфикой»

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В 1/8 финала Лиги чемпионов испанская «Барселона» встретится с «Бенфикой» из столицы Португалии Лиссабона. Экс-полузащитник каталонского клуба и сборной Белоруссии Александр Глеб считает свою бывшую команду безоговорочным фаворитом в этом противостоянии.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru бывший футболист отметил, что, согласно рейтингу, «Барселона», конечно, выглядит предпочтительнее, да и результаты команды в последнее время убеждают в её силе. Каталонцы набрали впечатляющий ход в чемпионате Испании и вернули себе лидерство в Ла Лиге на фоне нескольких осечек главных конкурентов.
Первый матч 1/8 финала главного клубного турнира в Европе между «Бенфикой» и «Барселоной» состоится в Лиссабоне 5 марта. На предыдущей стадии турнира португальский клуб прошёл по итогам двухматчевого противостояния клуб «Монако», играющий в чемпионате Франции. Занявшая второе место в общей группе предварительного этапа Лиги чемпионов «Барселона» от игр 1/16 финала была освобождена. Очное противостояние клубов начнётся в 22:45 по московскому времени.
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«Но "Бенфика" — хорошая техничная команда, которая показывает быстрый и зрелищный футбол. В этом матче фаворитом является "Барселона", но ей нельзя расслабляться, а надо сильнее сконцентрироваться на игре», — сказал Глеб.
Первый матч 1/8 финала главного клубного турнира в Европе между «Бенфикой» и «Барселоной» состоится в Лиссабоне 5 марта. На предыдущей стадии турнира португальский клуб прошёл по итогам двухматчевого противостояния клуб «Монако», играющий в чемпионате Франции. Занявшая второе место в общей группе предварительного этапа Лиги чемпионов «Барселона» от игр 1/16 финала была освобождена. Очное противостояние клубов начнётся в 22:45 по московскому времени.
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Александр Бойцов