Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб: Каталонский клуб — фаворит в матче с «Бенфикой»

В 1/8 финала Лиги чемпионов испанская «Барселона» встретится с «Бенфикой» из столицы Португалии Лиссабона. Экс-полузащитник каталонского клуба и сборной Белоруссии Александр Глеб считает свою бывшую команду безоговорочным фаворитом в этом противостоянии.