Тренер оценил возможность возвращения России в еврокубки

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Российские клубы и сборные могут вернуться на международную арену по истечении двух лет, считает известный футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с «РБ Спорт».
«Нормальный уровень, будут интересные матчи. Я молюсь, чтобы политическая ситуация как можно быстрее разрешилась, и тогда мы будем играть со всеми. Сейчас все больше и больше стран будут соглашаться с нами играть, это точно. Я верю в возвращение на международную арену по истечении двух лет. Раньше — маловероятно», — сказал собеседник, давая оценку ближайшим соперникам российской сборной.Российские сборные и клубы отстранили от международных выступлений, начиная с февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, какую цель на сезон поставил перед собой футболист «Динамо» Константин Тюкавин.
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