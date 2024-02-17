Экс-футболист Деменко: игроку «Спартака» Промесу нужно обратиться к России

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Бывший игрок московского "Спартака" Максим Деменко не считает, что на игру красно-белых повлияет ситуация с осужденным за торговлю наркотиками футболистом Квинси Промесом. Об этом он рассказал в интервью «Евро-Футбол.Ру».
«Не думаю, что это скажется на результатах. Тут только дальнейшая жизнь Промеса на весах, а клуб живет своей жизнью. Осадок останется в любом случае. Но мы помним и ситуации у великих футболистов, например, у Марадоны. Все его поддерживали, люди молились на него.
Мне кажется, было бы правильно, чтобы Промес сделал какое-то обращение к стране, клубу и что-то сказал. Не должно быть тишины. Он должен высказаться, была ли это ошибка или еще что-то», — сказал Деменко.
14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о торговле кокаином. Суд по этому делу состоялся 24 января, и обвинение приговорило Промеса к девяти годам лишения свободы. В настоящее время нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.
Читайте также:
Прокуратура Нидерландов арестовала недвижимость Промеса
Лидера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков
Россиянин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил об убежище
Александр Климов