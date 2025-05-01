Экс-футболист «Динамо» Дьяков оценил отставку главного тренера Марцела Лички

Сборная Московской области приняла участие в первенстве России по женской борьбе, проходившем в Наро-Фоминском городском округе. Подмосковные спортсменки по итогам турнира были удостоены одной золотой и четырёх бронзовых наград.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.





Победительницей первенства страны в весовой категории до 65 килограммов стала Маргарита Салназарян. Призёр первенства мира из Подмосковья на стадии 1/4 финала одолела столичную спортсменку Карину Евстратову. Затем в полуфинале она победила Екатерину Олейникову из Санкт-Петербурга. И наконец в решающей финальной схватке Маргарита Салназарян оказалась сильнее Киры Ефимовой из Чувашской Республики.





Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области



В этой же весовой категории третье место заняла ещё одна представительница Подмосковья Мария Ефимова. В квалификации она нанесла поражение Сэлмэг Бортоевой из Амурской области. Четвертьфинальная встреча с иркутской спортсменкой Светланой Татариновой тоже сложилась удачно для Марии Ефимовой. В полуфинале она уступила своей однофамилице из Чувашии Кире Ефимовой. Поражение удалось закрыть в утешительной схватке, где спортсменка из Московской области взяла верх над Анастасией Мишачевой, представлявшей Рязанскую область, завоевав таким образом право подняться на третью ступень пьедестала почёта первенства России.





Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области



В весовой категории до 55 килограммов тройку призёров замкнула Глафира Степанова. В квалификационной схватке она победила Юлию Калугину из Тюменской области. После чего на стадии 1/4 финала одолела Киру Солобчук из Дагестана. В полуфинале Глафира Степанова в упорной схватке проиграла краснодарской спортсменке Олесе Малаховой. И в поединке за «бронзу» представительница Подмосковья выиграла у дагестанки Маликат Гамзатовой.





В весе до 68 килограммов бронзовая медаль на счету призёра первенства мира Лилианы Казьминой. Она одержала победу в четвертьфинале над Полиной Зверинской из Республики Карелия. Затем в схватке за выход в финал уступила москвичке Евангелии Бережновой. И в утешительном финале за третье место Лилиана Казьмина взяла верх над Алиной Кирейлите из Республики Коми.





Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области



Ещё одну бронзовую награду для Московской области завоевала Дарья Клюева. Она вышла победительницей со схватки с Анитой Бокоевой из Алании в рамках 1/4 финала. В полуфинале подмосковная спортсменка потерпела поражение от москвички Софии Батулы. В поединке за «бронзу» Дарья Клюева одолела соперницу из Санкт-Петербурга Викторию Цареву.





Все отличившиеся спортсменки — Маргарита Салназарян, Мария Ефимова, Глафира Степанова, Лилиана Кузьмина и Дарья Клюева — представляют муниципальный округ Егорьевск.





Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области



Первенство России по женской борьбе проходило в городе Наро-Фоминск с 28 апреля по 1 мая. В турнире приняли участие более 200 спортсменок из 37 регионов Российской Федерации. Честь Московской области отстаивали девять спортсменок. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».



