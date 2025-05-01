Экс-футболист «Динамо» Дьяков оценил отставку главного тренера Марцела Лички

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Сегодня, 1 мая, руководство московского футбольного клуба «Динамо» объявило об отставке главного тренера команды чеха Марцела Лички. Бывший игрок «бело-голубых» Виталий Дьяков назвал это решение странным и непонятным.
Боссы столичного клуба не стали ждать окончания контракта с чешским специалистом, действовавшим до конца текущего сезона, и разорвали соглашение с тренером через два дня после поражения в Кубке России от московского «Спартака». После этой неудачи «Динамо» покинуло турнир. В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru Дьяков выразил недоумение по поводу такого шага руководства команды.
Он напомнил, что в прошлом году возглавляемая Личкой команда едва не подарила болельщикам чемпионство, которого они не видели почти полвека. Команда играла в яркий, атакующий футбол, за ней было интересно наблюдать.
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«Странное решение. Не знаю, чем оно обусловлено, как это объяснить. Я всегда был за то, чтобы Личка пришёл в "Динамо", когда он ещё был в "Оренбурге". Я всегда был на стороне Лички за всё это время в "Динамо"», — сказал бывший футболист.
Он напомнил, что в прошлом году возглавляемая Личкой команда едва не подарила болельщикам чемпионство, которого они не видели почти полвека. Команда играла в яркий, атакующий футбол, за ней было интересно наблюдать.
«По мне, "Динамо" Лички в том сезоне не то, что максимум, а в 10 раз больше сделало, чем должно было с тем составом. А в этом году на своём месте находится. Теперь непонятно, кто возглавит клуб. Интересно, будет ли работать Ролан Гусев до конца сезона, либо уже на следующей неделе кто-то да заступит. Непонятно — зачем? Для чего? Странно», — заключил Виталий Дьяков.
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Александр Бойцов