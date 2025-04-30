Губерниев не верит в способность Лички выиграть золото РПЛ

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)
Дмитрий Губерниев оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо». СМИ сообщают, что специалист по окончании сезона может быть уволен.
Спортивный комментатор подверг сомнению способность Лички решать серьезные задачи. По мнению Губерниева, специалисту чего-то не хватает, чтобы команда под его руководством реально претендовала на чемпионство.
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«Динамо» очень нестабильно. Личка в прошлом году всё профукал. Вроде ход мысли виден, но он не обладает качествами тренера, который способен бороться за чемпионство. Игру вроде ставит и футболистов хороших выбирает, но каждый раз чего-то не хватает, чтобы вместо точки поставить восклицательный знак. Мне кажется, он психологически не дорос, чтобы быть тренером-победителем, хотя тренер хороший», — сказал Губерниев Metaratings.ru.«Динамо» последний раз выигрывало чемпионское звание в 1976 году. Московский клуб находится на пятом месте в текущей турнирной таблице РПЛ.
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