«Вернёмся в Европу не с пустыми руками»: Наумов высоко оценил уровень футбольной сборной России

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Футбольная сборная России в товарищеском матче разгромила соперников из Замбии со счётом 5:0. Результат этой игры и общий уровень подготовки футболистов национальной команды оценил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.
В разговоре с корреспондентом сетевого издания Metaratings.ru он отметил, что такой матч не мог не порадовать болельщиков, и дело тут даже не в разгромном счёте и обилии голов на любой вкус. Дело в самом отношении российских футболистов к своей сборной и в той игре, которую они показали.
Он отметил, что соперник был не самый сильный, хотя Замбия по уровню выше команды Гренады, которую россияне обыграли перед этим, причём с таким же счётом. Максим Глушенков, который ранее скептически отзывался об играх с соперниками типа Вьетнама и Кубы, вышел в основном составе и отметился хет-триком. Это значит, что футболисты отдают все силы игре за сборную, стараются показать свой максимум, считает футбольный функционер.
В последний раз соперники сборной России забивали гол в её ворота в октябре 2023 года. Тогда игра с Кенией закончилась со счётом 2:2. С тех пор команда Валерия Карпина одержала восемь «сухих» побед с общим счётом 44:0.
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«Они выходят и играют на кураже, с удовольствием, им нравится общаться друг с другом. В таком составе мы вроде никогда не играли, но взаимопонимание такое, как будто команда играет уже пять лет. Ребята с удовольствием отдаются игре, и это очень радует», — сказал специалист.
Он отметил, что соперник был не самый сильный, хотя Замбия по уровню выше команды Гренады, которую россияне обыграли перед этим, причём с таким же счётом. Максим Глушенков, который ранее скептически отзывался об играх с соперниками типа Вьетнама и Кубы, вышел в основном составе и отметился хет-триком. Это значит, что футболисты отдают все силы игре за сборную, стараются показать свой максимум, считает футбольный функционер.
«Сборная у нас есть, и это не может не радовать. Когда нас наконец вернут в международные турниры, мы придём в Европу не с пустыми руками», — заключил Николай Наумов.
В последний раз соперники сборной России забивали гол в её ворота в октябре 2023 года. Тогда игра с Кенией закончилась со счётом 2:2. С тех пор команда Валерия Карпина одержала восемь «сухих» побед с общим счётом 44:0.
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Александр Бойцов