«Вернёмся в Европу не с пустыми руками»: Наумов высоко оценил уровень футбольной сборной России

Три клуба, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), по посещаемости вошли в десятку лучших среди всех команд, выступающих в европейских чемпионатах. Причём СКА из Санкт-Петербурга сал в этом рейтинге вторым, уступив лишь немецкому «Кёльну».