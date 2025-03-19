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Фетисов высказался об идее Путина провести матч между игроками НХЛ и КХЛ

Депутат Фетисов: Путин дал фантастический пас на спасение человечества
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поддержал инициативу президента России Владимира Путина о проведении матчей между хоккеистами России и США. Об этом сообщает РИА Новости.
Фетисов назвал предложение Путина «блестящей хоккейной дипломатией», способной объединить страны через спорт.

«Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества», — заявил депутат.
Ранее идею российского лидера также одобрил президент США Дональд Трамп, предложив участие игроков НХЛ и КХЛ в совместных матчах между российскими и американскими игроками.

18 марта «Радио 1» передавало, что губернатор подмосковные следж-хоккеисты стали чемпионами первого Всероссийского «Кубка защитников Отечества» по зимним видам спорта.

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«Гуарирапа забегал»: Радимов оценил гостевую победу ЦСКА над «Акроном»
18 марта 2025, 18:55

Фото: istockphoto/Rost-9D

В матче 21 тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) московские армейцы в Самаре обыграли соперников из тольяттинского «Акрона». Игру москвичей, а также новую игровую схему ЦСКА оценил бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов.
В беседе с сетевым изданием «РБ Спорт» он отметил, что победа далась подопечным Марко Николича совсем непросто, потому что «Акрон» сейчас прогрессирует и в этом матче показал качественный футбол. Радимова также порадовала уверенная игра молодых футболистов ЦСКА.

«Первый гол сделала связка пацанов девятнадцатилетних — Кисляк подал, Глебов забил. То есть школа ЦСКА молодцы, сработали, помогли основе в свете финансовых трудностей», — сказал эксперт.

Конечно, нельзя не отметить вратаря Игоря Акинфеева, который не только выручал команду в сложных ситуациях, но и отдал голевую передачу на Сауля Гуарирапу в эпизоде со вторым мячом армейцев. Голкипер ЦСКА справедливо получил приз как лучший игрок матча.

«Мне понравилось его интервью после матча, когда подарили статуэтку лучшего игрока, а он сказал, что лучше бы подарили ведро раков или рыбы. Если Игорь хочет, пускай позвонит, я ему скажу, как там подвозят прямо к самолету и раков, и рыбы», — с улыбкой сказал Радимов.

Что касается Гуарирапы, ставшего автором победного гола, то бывший футболист выразил надежду, что этот успех прервёт затянувшуюся голевую «засуху» нападающего из Венесуэлы.

«Гуарирапа забегал. В прошлом году не было конкуренции, и он на легком аллюре был. А сейчас, когда появилась большая конкуренция, он начал бегать и даже забил», — заключил Владислав Радимов.

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Серб Мирослав Богосавац: Хотел бы продолжить игровую карьеру в России
18 марта 2025, 18:18

Фото: istockphoto/Pixfly

Сербский полузащитник футбольного клуба «Ахмат» из Грозного играет в России с 2020 года. Ему всё нравится и в команде, и в стране, поэтому он хотел бы продолжать карьеру именно здесь.
Об этом спортсмен рассказал в разговоре с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт». Относительно своего возможного будущего в другом клубе Российской премьер-лиги игрок пока не задумывался, но подчеркнул, что заключил с командой из столицы Чечни новый контракт до конца 2027 года.

«Я бы хотел продолжить карьеру в России, потому что мне здесь нравится. Стадионы, болельщики, уровень чемпионата — все на высшем уровне», — сказал сербский футболист.

Мирослав Богосавац сыграл за грозненский клуб 138 матчей, в которых отдал 14 голевых передач. 28-летний игрок регулярно выступал за юношеские и молодёжные сборные Сербии, но вот за главную команду страны он провёл всего один матч.

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Зимой игроком «Спартака» мог стать нападающий сборной Ирана Мехди Тареми
18 марта 2025, 17:33

Фото: istockphoto/Pixfly

В прошедшее зимнее трансферное окно московский «Спартак» мог усилится известным игроком из итальянской серии А. «Красно-белым» предлагали услуги нападающего сборной Ирана Мехди Тареми, выступающего за миланский «Интер», лидирующий сейчас в чемпионате Италии.
Как стало известно сетевому изданию Metaratings.ru, одним из вариантов перехода футболиста была аренда с первоочередным правом последующего выкупа. Однако спортивное руководство столичного клуба параметры сделки не устроили — у них были другие планы относительно позиции центрального нападающего. В итоге «Спартак» приобрёл форварда сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию.

На счету 32-летнего Тареми в 34 играх за «Интер три гола и шесть результативных передач. За сборную Ирана нападающий провёл 90 матчей, в которых забил 50 мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в восемь миллионов евро.

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Черышев: «Краснодару» вдвое сложнее бороться за чемпионство, чем «Зениту»
18 марта 2025, 17:11

Фото: istockphoto/FotografieLink

Бывший футболист нижегородского «Локомотива», столичного «Динамо», «Спортинга» из испанского Хихона и сборной России высказался об игре «Краснодара» и о шансах команды на победу в чемпионате МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, южному клубу приходится намного сложнее, чем «Зениту».
В разговоре с порталом Metaratings.ru он отметил, что сейчас конкуренты клуба с берегов Невы усиливаются новыми интересными футболистами и показывают стабильную и сильную игру. Тем не менее, «Краснодару», например, намного сложнее бороться за чемпионство, чем «Зениту», и дело тут не только в мощном спонсоре и ресурсах.

«"Краснодар" никогда не был чемпионом, у него нет такого опыта и уверенности в своих силах. "Зенит" уже прошел через этот психологический барьер. При этом на "Краснодар" соперники настраиваются так же серьёзно, как и на "Зенит". Но "Краснодару" бороться за "золото" в два раза тяжелее, чем клубу из Санкт-Петербурга», — считает Черышев.

Он также отметил, что средний уровень игроков «Зенита» выше, чем у «Краснодара». У питерцев практически на каждую позицию есть по два примерно равноценных футболиста. Южане похвастаться такой мощной скамейкой запасных не могут. Да и сам бренд клуба, шесть раз к ряду выигрывавшего первенство страны, выглядит представительнее. Поэтому в концовке чемпионата «Краснодару» придётся сложнее, заключил Черышев.

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«Воспитывают свою молодёжь»: Черышев оценил трансферную политику футбольного ЦСКА
Экс-футболист Черышев положительно оценил трансферную политику футбольного ЦСКА
18 марта 2025, 15:49

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Футбольный клуб ЦСКА отличается стабильными результатами и устоявшейся игрой. И трансферная политика армейцев выстраивается схожим образом: без рывков и резких движений, что идёт на пользу команде.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru высказал бывший нападающий нижегородского «Локомотива», столичного «Динамо», «Спортинга» из Хихона (Испания) и сборных СНГ и России, а ныне тренер Дмитрий Черышев. По его словам, прекрасно работает скаутская служба ЦСКА. Им удаётся находить качественных футболистов за небольшие деньги, которые развиваются и повышают свой уровень в команде, а потом уходят на хорошие контракты в топ-клубы и приносят прибыль армейцам.

«ЦСКА не хватает звёзд с неба, а воспитывает свою молодёжь или берёт футболистов за сравнительно небольшие деньги. "Спартак" и "Зенит" тратят гораздо больше. ЦСКА ведет себя более экономно и уравновешенно», — подчеркнул Черышев.

Он напомнил Николу Влашича, который приходил в ЦСКА абсолютным ноу-неймом, вырос в клубе до уровня игрока национальной сборной Хорватии, а сейчас является ведущим футболистом команды серии А «Торино». Или Александра Головина, которого, по словам исполнительного директора ЦСКА, «нашли в чистом поле», а потом продали за хорошие деньги во французский «Монако», где он далеко не на последних ролях.

Однако, по словам экс-футболиста и тренера, для того, чтобы в следующем сезоне быть конкурентноспособным в борьбе за первое место, ЦСКА необходимо сохранить нынешний состав и точечно усилиться в летнее трансферное окно.

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