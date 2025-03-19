Фетисов высказался об идее Путина провести матч между игроками НХЛ и КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поддержал инициативу президента России Владимира Путина о проведении матчей между хоккеистами России и США. Об этом сообщает РИА Новости.
Фетисов назвал предложение Путина «блестящей хоккейной дипломатией», способной объединить страны через спорт.
18 марта «Радио 1» передавало, что губернатор подмосковные следж-хоккеисты стали чемпионами первого Всероссийского «Кубка защитников Отечества» по зимним видам спорта.
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«Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества», — заявил депутат.Ранее идею российского лидера также одобрил президент США Дональд Трамп, предложив участие игроков НХЛ и КХЛ в совместных матчах между российскими и американскими игроками.
18 марта «Радио 1» передавало, что губернатор подмосковные следж-хоккеисты стали чемпионами первого Всероссийского «Кубка защитников Отечества» по зимним видам спорта.
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Мария Моисеева