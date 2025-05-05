Экс-футболист Ледяхов: Хлусевич сможет заиграть в средней европейской команде

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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич вполне способен заиграть на хорошем уровне в Европе. Если не в топ-клубе, то в команде среднего уровня.
Такое мнение в разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» высказал бывший футболист «красно-белых» и сборной России Игорь Ледяхов, также имеющий опыт выступлений за испанский «Спортинг» из Хихона. Ранее появилась информация, что агент Хлусевича подыскивает для него варианты трудоустройства в Европе. Сам игрок не скрывает, что собирается покинуть «Спартак» нынешним летом.
Экс-футболист считает Хлусевича хорошим атакующим защитником и уверен, что тот вполне сможет успешно заиграть в любом европейском чемпионате в команде среднего уровня.
В нынешнем чемпионате защитник провёл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Он выступает за столичный клуб с января 2022 года, а действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хлусевича в 4 миллиона евро.
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«Наверное, с Хлусевичем надо расставаться, — сказал Ледяхов. — У него проблемы с главным тренером, раз он почти не играет. Хлусевич должен договариваться со "Спартаком". Будет лучше, если Даниил уйдет и будет играть».
Экс-футболист считает Хлусевича хорошим атакующим защитником и уверен, что тот вполне сможет успешно заиграть в любом европейском чемпионате в команде среднего уровня.
В нынешнем чемпионате защитник провёл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Он выступает за столичный клуб с января 2022 года, а действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хлусевича в 4 миллиона евро.
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Александр Бойцов