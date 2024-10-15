Масалитин объяснил неудачу Черчесова с Казахстаном в Лиге наций

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Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.
«Пришёл новый тренер со своим взглядом. Черчесов начал перестраивать то, что было, пока результата нет. Значит, не смог до конца найти взаимопонимание с футболистами. Но и в бытность тренером сборной России у него были игры, где не всегда получалось забивать. Но за счёт индивидуальных действий Дзюбы, Черышева, удавалось добиваться результата. Пока сборной Казахстана тяжело даётся перестройка под требования Черчесова», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.А вот сборной России не надо ходить по миру и просить, чтобы с ней хоть кто-нибудь сыграл. Такое мнение высказал экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко.
«Когда мы бегаем по миру и пытаемся договориться с пингвинами, это показывает, что санкции против нашего футбола работают. Сборная может спокойно, не выезжая в критические для себя климатические регионы, сыграть в разных форматах у себя дома. Со сборной Латинской Америки, со сборной легионеров РПЛ, с молодёжной сборной или сборной Первой лиги. Можно сыграть с клубными командами РПЛ, со сборной клубов РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Червиченко.
При этом он выступил категорически против матчей сборной РФ с Медиалигой.
Ранее сообщалось, что переговоров о товарищеском матче между сборными РФ и Казахстана Российским футбольным союзом (РФС) не велись.
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