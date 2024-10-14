Масалитин отреагировал на приглашение «Соколом» таролога

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Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин выразил удивление и даже посмеялся над новость о приглашении казанским «Соколом» таролога перед матчем с «Пари НН — 2».
«Главный тренер, помимо своих прямых обязанностей, должен быть и хорошим психологом. Если он до этого не дотягивает, тот клуб приглашает сторонних специалистов, чтобы ребят расслабить или настроить перед важной игрой. Но чтобы гадать на картах — я такого не припомню. Может, они будут первопроходцами в этом деле? Так нельзя. Всё решается на поле мастерством игроков. Лучший мотиватор, который должен знать команду — это главный тренер», — объяснил в беседе с Газета.ру Масалитин.
До этого бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская признала, что интерес к российскому футболу у болельщиков действительно падает.
«К сожалению, интерес к российскому футболу падает. Мне не хочется в это верить и признавать, как болельщице. Во многом это связано с паспортом болельщика и отсутствием международных матчей. Это не идет на пользу нашему футболу», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.Ранее Ольга Смородская заявляла, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.
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