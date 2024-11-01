Масалитин раскрыл, что нужно сделать ЦСКА для борьбы за первые места

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Бывший нападающий московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА необходимо усиление на трансферном рынке для полноценной борьбы за первые места в РПЛ.
«Любой тренер приходит в клуб для того, чтобы бороться за первое место. Николича для этого и брали, не просто же так он пришёл. Он смотрел, изучал состав команды, под него были сделаны трансферы, взяты свободные агенты. Конечно, чтобы бороться за высокие места, нужно усиливаться дополнительно — конкуренция большая», — пояснил в беседе с Газета.ру Масалитин.
А экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча команды с ЦСКА, который состоится завтра, 2 ноября. Он высказал мнение о том, что игра закончится ничьей.
«ЦСКА было тяжело создавать моменты в матче с «Факелом», «Спартак» нестабильно играет. Если честно, не жду какого-то яркого матча. Конечно, это дерби, но я не жду обилия голов. Это одно из самых ярких дерби страны, и болельщики создадут нужный антураж матчу. Я больше склоняюсь к ничьей в этом матче», — поделился в беседе с Metaratings.ru Гранат.
Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что основная проблемы клуба заключается в нехватке качественных игроков в линии атаки.
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