Экс-футболист Мовсисян: Даже ненавистники Овечкина должны признать величие его достижения

Даже те, кто без симпатии или и вовсе с ненавистью относятся к российскому хоккеисту Александру Овечкину, должны признать его бомбардирский талант и величие его рекорда. Новое голевое достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» будет побито ещё очень нескоро.