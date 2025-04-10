Александр Овечкин (Фото Инстаграм* @aleksandrovechkinofficial)
Даже те, кто без симпатии или и вовсе с ненавистью относятся к российскому хоккеисту Александру Овечкину, должны признать его бомбардирский талант и величие его рекорда. Новое голевое достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» будет побито ещё очень нескоро.
Такое мнение высказал бывший нападающий сборной Армении, американских Реал Солт Лейк и Чикаго Файр, датского Реннерса, Юргодена из Швеции, а также Краснодара и Спартака Юра Мовсисян. Снайперский рекорд россиянина, превзошедшего результат самого Уэйна Гретцки по прозвищу Великий, экс-футболист прокомментировал в эксклюзивном интервью сетевому изданию Metaratings.ru.
Юра Мовсисян (Фото: РИА Новости/Юлия Честнова)
Юра также добавил, что, хотя он лично не слишком увлекается хоккеем, не может не видеть, какое это огромное событие для всего Вашингтона. Праздник уже был и ещё будет долго продолжаться, отметил лучший бомбардир российского чемпионата сезона 2012/2013.
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«Поздравляю его! Ещё до рекорда это очень много обсуждалось в США. Овечкин – легендарный хоккеист, которого в Штатах все любят. Он заслужил свой рекорд, потому что трудился на протяжении двадцати лет. Его можно смело назвать легендой хоккея», — сказал один из лучших форвардов в истории армянского футбола.
Юра Мовсисян (Фото: РИА Новости/Юлия Честнова)
Юра также добавил, что, хотя он лично не слишком увлекается хоккеем, не может не видеть, какое это огромное событие для всего Вашингтона. Праздник уже был и ещё будет долго продолжаться, отметил лучший бомбардир российского чемпионата сезона 2012/2013.
«Овечкин превзошёл рекорд Гретцки, это дорогого стоит. Хотят или нет, надо будет признать его рекорд и величие. Даже те, кто его не любит, тоже должны признать сейчас его достижение», — заключил Мовсисян.
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Александр Бойцов