Подарок за 25 млн: Жена Гретцки после рекордной шайбы Овечкина поздравила Шубскую

Анастасия Шубская и Александр Овечкин (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
Российский хоккеист Александр Овечкин спустя 25 лет побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Канадец присутствовал на матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс» вместе с женой Джанет и, несмотря на утрату своего рекорда, искренне радовался достижению Александра.
Гретцки вышел на лед вместе с родными Овечкина, чтобы лично поздравить хоккеиста.
Сегодня стало известно, что Джанет подарила Анастасии Шубской особый подарок — кольцо с бриллиантами стоимостью 24 миллиона рублей. Этот жест оказался продолжением традиции, начатой женой Горди Хоу, которая ранее подарила Джанет красивый браслет, когда Гретцки побил рекорд Хоу по количеству заброшенных шайб.
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Сегодня стало известно, что Джанет подарила Анастасии Шубской особый подарок — кольцо с бриллиантами стоимостью 24 миллиона рублей. Этот жест оказался продолжением традиции, начатой женой Горди Хоу, которая ранее подарила Джанет красивый браслет, когда Гретцки побил рекорд Хоу по количеству заброшенных шайб.
«Моя жена сказала: "Знаешь, Колин Хоу начала традицию. Я не уверена, сможет ли кто-то побить рекорд Алекса, но я хочу подарить Анастасии что-то по-настоящему уникальное". Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами для жены Алекса», — рассказал Уэйн, как цитирует The Athletic.Читайте также:
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Анастасия Хохлова