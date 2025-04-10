Подарок за 25 млн: Жена Гретцки после рекордной шайбы Овечкина поздравила Шубскую

Бывшему капитану итальянской «Ромы» Франческо Тотти подарил эксклюзивную статуэтку ручной работы скульптор Ашот Погосян. Об этом пишет портал metaratings.ru. Уточняется, что на статуэтке футболист изображен в образе императора с мячом в руках и в бутсах. Подарок отражает значимость и величие Франческо Тотти в футбольном мире.