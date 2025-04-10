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Подарок за 25 млн: Жена Гретцки после рекордной шайбы Овечкина поздравила Шубскую

Жена Гретцки после рекордной шайбы Овечкина подарила Анастасии Шубской кольцо с бриллиантами
Анастасия Шубская и Александр Овечкин (Фото/Instagram* nastyahubskaya)

Анастасия Шубская и Александр Овечкин (Фото/Instagram* nastyahubskaya)

Российский хоккеист Александр Овечкин спустя 25 лет побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Канадец присутствовал на матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс» вместе с женой Джанет и, несмотря на утрату своего рекорда, искренне радовался достижению Александра.
Гретцки вышел на лед вместе с родными Овечкина, чтобы лично поздравить хоккеиста.

Сегодня стало известно, что Джанет подарила Анастасии Шубской особый подарок — кольцо с бриллиантами стоимостью 24 миллиона рублей. Этот жест оказался продолжением традиции, начатой женой Горди Хоу, которая ранее подарила Джанет красивый браслет, когда Гретцки побил рекорд Хоу по количеству заброшенных шайб.

«Моя жена сказала: "Знаешь, Колин Хоу начала традицию. Я не уверена, сможет ли кто-то побить рекорд Алекса, но я хочу подарить Анастасии что-то по-настоящему уникальное". Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами для жены Алекса», — рассказал Уэйн, как цитирует The Athletic.
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«Каждый матч Саши — радость»: мама Овечкина высказалась о рекорде сына
09 апреля 2025, 23:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Татьяна Овечкина, мама российской нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказалась о рекорде сына. По ее словам, каждая его игра — это большая радость для нее.
«Для меня каждый матч Саши — это большая радость и чувство, что он хорошо играет. Я всегда смотрю за своим сыном и вижу, как он старается. Все получается», — поделилась она в беседе с RT.
В то же время певец Вячеслав Макаров назвал Овечкина легендой и великим спортсменом. Как сообщают «Известия», шоумен поразился физическими возможностями российского хоккеиста и допустил вмешательство «потусторонней силы», которая ему помогает.
«Он просто бьет рекорды. Это, наверное, мне кажется, какая-то потусторонняя сила ему в этом помогает, и он пришел в этот мир действительно показать, что он великий спортсмен, и чтобы на него равнялись», — заявил певец.
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#нхл
#мир
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МОК ведет переговоры с федерациями по допуску России к ОИ-2026
09 апреля 2025, 22:12

Фото: istockphoto/stefko

Международный олимпийский комитет (МОК) переговаривается с международными зимними федерациями по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2026 года в Италии. Об этом проинформировал журналистов спортивный директор организации Кит Макконнел.
«Мы ведем переговоры с зимними федерациями. Приводим пример летних федераций, пример Олимпиады в Париже, где без каких-либо проблем выступили нейтральные спортсмены, приводим совершенно ясный и четкий протокол с принципами допуска российских и белорусских атлетов, как касающиеся антидопинга, так и индивидуального соответствия критериям нейтральности», — сказал он.

Макконел добавил, что представители России и Белоруссии примут участие в ски-альпинизме, кроме того, спортсменов планируют вернуть в фигурное катание и конькобежный спорт. Зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет в Милане и Кортина‑д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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#мир
#россия
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Украинский каратист-юниор не пожал руку выигравшему турнир россиянину
09 апреля 2025, 21:18

Фото: istockphoto/master1305

Украинский каратист Евгений Мельник не пожал руку 13-летнему россиянину Игорю Григорьеву, который победил на соревнованиях среди юниоров не старше 14 лет на этапе юношеской лиги в Испании. Фотографироваться украинский спортсмен тоже не стал.
Григорьев взял золото, а Мельник — бронзу. При выходе из зала, украинский призер помахал рукой, а затем указательным пальцем, символизируя отказ. Каратисты из России выступали в Испании в нейтральном статусе.

После событий февраля 2022 года россиян перестали допускать до международных соревнований, либо допускают в нейтральном статусе. Перед этим сообщалось о чемпионате и Первенстве по Киокушинкай каратэ между клубами в Подмосковье.

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#россия
#украина
#спорт
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#каратэ
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Франческо Тотти получил эксклюзивную статуэтку от скульптора Ашота Погосяна
09 апреля 2025, 17:51

Франческо Тотти (Фото: Instagram*/ francescototti)

Бывшему капитану итальянской «Ромы» Франческо Тотти подарил эксклюзивную статуэтку ручной работы скульптор Ашот Погосян. Об этом пишет портал metaratings.ru. Уточняется, что на статуэтке футболист изображен в образе императора с мячом в руках и в бутсах. Подарок отражает значимость и величие Франческо Тотти в футбольном мире.
«С ранних лет, будучи человеком творческой натуры, я являюсь большим поклонником спорта в целом и футбола в частности. В своей скульптуре я стремился соединить эти два параллельных мира — мир искусства и мир спорта, создавая гармонию, в которой они переплетаются и дополняют друг друга», — прокомментировал Ашот Погосян.

Эта статуэтка не единственная. Перед этим Погосян создавал такую на 98-летие Никиты Симоняна и для бразильского футболиста Маркуса Эванжелиста ди Мораеса, известного как Кафу.

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Мовсисян оценил возможность своего назначения в Федерацию футбола Армении
Мовсисян допускает свое назначение в Федерацию футбола Армении
09 апреля 2025, 14:20

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Экс-нападающий национальной сборной Армении по футболу Юрий Мовсисян готов помочь в развитии армянского футбола, если его попросят. Об этом он заявил в разговоре с Metaratings.ru.
«Скажу так: я всегда готов помочь армянскому народу и футболу. Если поступит предложение и люди будут за меня, я обязательно приеду в Армению, чтобы помочь армянскому футболу развиваться», — прокомментировал собеседник.

В феврале сообщалось об открытии уголовного дела по результатам проверки в Федерации армянского футбола. Речь шла о мошенничестве и отмывании денег. Болельщики армянской национальной сборной потребовали, чтобы глава Федерации Армен Меликбян покинул свой пост.

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