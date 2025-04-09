«Каждый матч Саши — радость»: мама Овечкина высказалась о рекорде сына

Фото: iStock/gorodenkoff
Татьяна Овечкина, мама российской нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказалась о рекорде сына. По ее словам, каждая его игра — это большая радость для нее.
«Для меня каждый матч Саши — это большая радость и чувство, что он хорошо играет. Я всегда смотрю за своим сыном и вижу, как он старается. Все получается», — поделилась она в беседе с RT.В то же время певец Вячеслав Макаров назвал Овечкина легендой и великим спортсменом. Как сообщают «Известия», шоумен поразился физическими возможностями российского хоккеиста и допустил вмешательство «потусторонней силы», которая ему помогает.
«Он просто бьет рекорды. Это, наверное, мне кажется, какая-то потусторонняя сила ему в этом помогает, и он пришел в этот мир действительно показать, что он великий спортсмен, и чтобы на него равнялись», — заявил певец.Читайте также:
Агент Овечкина жестко ответил на слова украинского хоккеиста
«Надеюсь ему ноги оторвет»: Украинский хоккеист оценил рекорд Овечкина в НХЛ
«Саня, ты сотворил историю»: Дзюба поздравил Овечкина с рекордом
Данил Пономарев