Илья Авербух рассказал, какие клубы в Российской Премьер-Лиге ему импонируют
Авербух: мне внутренне неприятна несправедливость по отношению к сборной России
Хореограф Илья Авербух рассказал, что не планирует пристально следить за чемпионатом мира по футболу и отметил, какие клубы в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) ему импонируют. Об этом пишет Metaratings.ru.
Он заявил, что ему не нравится отсутствие команды РФ на чемпионатах. По словам хореографа, исключение российских спортсменов из соревнований кажется ему несправедливым и вызывает у него негативные эмоции.
«Я симпатизирую «Динамо» и ЦСКА. Таким, отчасти, непримиримым соперникам. Мне нравится, как клубы развиваются. И как Гинер столько лет ведёт ЦСКА. При этом, конечно, «Динамо» лихорадит, но за «Динамо» я всегда катался как спортсмен. Мне нравилось, как развивался «Локомотив» при Сёмине», — поделился он.
Авербух подчеркнул, что клуб вызывает уважение, когда у него есть чёткое позиционирование, направление развития и преемственность.
В первой половине марта 2026 года Илья Авербух принял участие в медийном турнире НаПике, где забил гол и отдал результативную передачу за «Дружину» в поединке против «Народной Команды», клуба болельщиков «Спартака».
Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не будет участвовать в этом турнире.