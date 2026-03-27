Илья Авербух рассказал, какие клубы в Российской Премьер-Лиге ему импонируют

27 марта 2026, 15:37

Авербух: мне внутренне неприятна несправедливость по отношению к сборной России

Хореограф Илья Авербух рассказал, что не планирует пристально следить за чемпионатом мира по футболу и отметил, какие клубы в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) ему импонируют. Об этом пишет Metaratings.ru.





Он заявил, что ему не нравится отсутствие команды РФ на чемпионатах. По словам хореографа, исключение российских спортсменов из соревнований кажется ему несправедливым и вызывает у него негативные эмоции.





«Я симпатизирую «Динамо» и ЦСКА. Таким, отчасти, непримиримым соперникам. Мне нравится, как клубы развиваются. И как Гинер столько лет ведёт ЦСКА. При этом, конечно, «Динамо» лихорадит, но за «Динамо» я всегда катался как спортсмен. Мне нравилось, как развивался «Локомотив» при Сёмине», — поделился он.