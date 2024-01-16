Тренер Силкин назвал необходимые «Краснодару» условия для борьбы с «Зенитом»

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«Краснодару» нужно укреплять команду, хотя надо признать, что подбор игроков у них хороший. Но чтобы продолжить борьбу с «Зенитом», нужны опытные игроки. Им не помешают один или два качественных иностранца. Это ещё хорошо, что они сохранили Алонсо и Кордобу», — поделился мнение в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
Напомним, после 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу.
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