Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Тренер Булавин назвал полузащитника Ахметова качественным игроком

Тренер Булавин назвал полузащитника Ахметова качественным игроком

17 января 2024, 16:50
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин заявил, что приобретённый «Зенитом» полузащитник Ильзат Ахметов является качественным игроком, который пойдёт на пользу команде.
Так он прокомментировал новые трансферные переходы «Зенита».

«Мне он нравится, хороший игрок. Может играть на разных позициях, в опорной зоне, на обоих флангах. И с российским паспортом — это важный фактор. Качества у него есть: работа с мячом, техника, видит партнеров. Я думаю, он пригодится «Зениту», не зря купили», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Булавин.


Так, спортсмен Ахметов перешёл из «Краснодара» в «Зенит».

Ранее российский тренер Сергей Силкин подмечал, что «Краснодару» для борьбы с «Зенитом» в весенней части чемпионата необходимы опытные спортсмены.

Читайте также:

Тренер Силкин назвал необходимые «Краснодару» условия для борьбы с «Зенитом»

Булыкин: Лучших игроков и клубы надо выбирать по числу выигранных трофеев

Футболист Пономарев заявил о переборе бразильцев в «Зените»
#спорт
#тренер
#спортсмены
#клуб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-глава «Спартака» Заварзин предложил Моуринью на пост главного тренера
17 января 2024, 17:00

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что для клуба была бы неплохой перспектива пригласить на пост главного тренера Жозе Моуринью.
Так он прокомментировал ситуацию клуба с трансферами в зимний период.

«В «Спартак» совсем недавно пришли люди, которые занимаются селекцией. Сначала спортивный директор, потом скаут. Думаю, сейчас начнется закупка португальцев. На российском рынке им будет тяжело – здесь уже раскуплено. А из Португалии или Южной Америки еще можно брать игроков, которые хотят заработать. Я вообще считаю, что «Спартак» сейчас должен привести Моуринью. Из «Ромы» он ушёл, в спортивном блоке два португальца. Я был бы рад приходу Моуринью. Он может что-то сделать со «Спартаком», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Заварзин.

Он предположил, что с приходом нового тренера работа закипела бы по-новому.

Читайте также:

Тренер Булавин назвал полузащитника Ахметова качественным игроком

Тренер Силкин назвал необходимые «Краснодару» условия для борьбы с «Зенитом»

Булыкин: Лучших игроков и клубы надо выбирать по числу выигранных трофеев
#спорт
#тренер
#работа
#спартак
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне впервые пройдет хоккейный матч в рамках проекта «Выходи во двор»
17 января 2024, 16:50

Фото: istockphoto / JohnAlexandr

Легенды хоккея впервые сыграют с любительской сборной Коломны Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матч между Звездной сборной «Легенды хоккея» и любительской подмосковной командой пройдет 20 января на катке, который находится на Советской площади.

«Звездный костяк команды составят двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, вице-чемпион мира Александр Гуськов, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко, двукратные обладатели Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что это будет третья встреча спортсменов в этом сезоне. Традиционно перед игрой для всех желающих пройдет мастер-класс от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова.

Читайте также:

В гонке «Подольская лыжня» примут участие более 500 спортсменов

Королёвский тхэквондист Архангельский взял серебро первенства Подмосковья

В Мытищах состоится межрегиональный турнир по следж-хоккею
#турнир
#матч
#вячеслав фетисов
#серебро
#встреча
#подмосковье
#хоккей
#коломна
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончалась супруга обладателя Кубка Дэвиса Михаила Южного
Обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный сообщил о смерти супруги
17 января 2024, 16:00

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

После продолжительной болезни умерла Юлия Южная, супруга бывшей восьмой ракетки мира и победителя Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаила Южного, это подтвердил сам Южный в интервью для «Матч ТВ».
«Да, это действительно так», — рассказал спортсмен.

Ранее о смерти супруги Южного сообщила журналистка Синди Шмерлер. По её словам, жена спортсмена умерла в Дубае после продолжительной болезни.

16 января скончался бывший главный тренер сборных СССР и РФ по лёгкой атлетике Валерий Куличенко. Пожилой мужчина страдал от рака простаты. Помимо этого, он жил с одной почкой и регулярно проходил через диализ. В ходе очередной процедуры его сердце остановилось. Куличенко ушёл из жизни на 85-м году жизни.

Читайте также:

Умер бывший главный тренер сборных СССР и РФ по лёгкой атлетике Куличенко

В Москве скончалась экс-председатель Красного креста Раиса Лукутцова

Умер 15-летний сын поэта Артиса после падения с высоты
#смерть
#спорт
#теннис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В гонке «Подольская лыжня» примут участие более 500 спортсменов
17 января 2024, 15:14

На лыжероллерной трассе в посёлке Дубровицы в воскресенье, 21 января, состоится традиционная гонка «Подольская лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
«Гонку проведут в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье». Для участников подготовили трассы протяжённостью 1, 3 и 5 км», – говорится в сообщении.
Как уточнили «Интерфаксу» в школе олимпийского резерва посёлка Дубровицы, на соревнования подано более 500 заявок из Подольска, Чехова, Зарайска, Серпухова, Луховиц, Истры, Ивантеевки, Королёва, Павловского Посада, Ленинского, Воскресенского, Ступинского, Домодедовского, Орехово-Зуевского, Щёлковского городских округов и Москвы.

В прошедшем году на старт «Подольской лыжни» вышли около 400 спортсменов.

Читайте также:

Королёвский тхэквондист Архангельский взял серебро первенства Подмосковья

В Мытищах состоится межрегиональный турнир по следж-хоккею

Андреева победила шестую ракетку мира во втором круге Australian Open
#спорт
#подольск
#соревнования
#зима в подмосковье
#лыжи
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Королёвский тхэквондист Архангельский взял серебро первенства Подмосковья
17 января 2024, 13:09

Фото: телеграм-канал г. о. Королёв

Спортсмен из Королёва Амир Архангельский завоевал серебряную медаль на первенстве Московской области по тхэквондо. Об этом сообщили в администрации городского округа.
«Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» Амир Архангельский стал вторым на первенстве Московской области по тхэквондо в дисциплине керуги среди юниоров и юниорок 15-17 лет», – говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
Соревнования прошли в посёлке Покровское. В них приняли участие спортсмены со всего Подмосковья.

Читайте также:

В Мытищах состоится межрегиональный турнир по следж-хоккею

Андреева победила шестую ракетку мира во втором круге Australian Open

В Серпухове пройдёт вечер профессионального бокса
#спорт
#московская область
#подмосковье
#турнир
#соревнования
#медаль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах состоится межрегиональный турнир по следж-хоккею
17 января 2024, 12:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Межрегиональный турнир по следж-хоккею «Кубок сильных духом» проведут в Мытищах в воскресенье, 21 января, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На льду открытого катка у дворца культуры Яуза сойдутся подмосковная команда «Феникс» и «Белые медведи» из Москвы. В составе обеих команд играют члены паралимпийской сборной страны», — отмечается в сообщении.

Посмотреть на игру можно будет бесплатно. Матч начнётся в час дня. Он откроет следж-хоккейный сезон 2024 года.

Следж-хоккей является паралимпийской версией обычного хоккея, впервые он вошёл в программу Паралимпийских игр в 1994 году в Лиллехаммере.

Читайте также:

Пловцы на открытой воде и прыгуны в воду из РФ не допущены к Олимпиаде

Андреева победила шестую ракетку мира во втором круге Australian Open

В Серпухове пройдет вечер профессионального бокса
#мытищи
#следж-хоккей
#турнир
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пловцы на открытой воде и прыгуны в воду из РФ не допущены к Олимпиаде
17 января 2024, 10:20

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В отделе коммуникаций Международной федерации плавания заявили, что российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не оказались зарегистрированы в числе участников чемпионата мира по водным видам спорта.
Он пройдёт в феврале и является последней возможностью попасть на Олимпийские игры в Париже. Чемпионат пройдёт в Катаре со 2-18 февраля. А 16 февраля закончится срок подачи заявок.

«Российские спортсмены не зарегистрировались для участия в ЧМ по водным видам спорта, который пройдет в Дохе», - сообщил представитель World Aquatics.
Ранее сообщалось, что мировой рекордсмен в плавании Колесников отказался участвовать в Олимпиаде.

Российский пловец, обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине, двукратный олимпийский призёр на играх 2020 года Климент Колесников не планирует ехать в Париж в 2024 году. Спортсмен считает неприемлемыми для себя те условия, при выполнении которых Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить россиян к участию в соревнованиях.

Читайте также:

Мировой рекордсмен в плавании Колесников отказался участвовать в Олимпиаде

Подмосковная спортсменка Ефимова признана лучшей пловчихой года

В Московской области состоится международный турнир по синхронному плаванию
#спорт
#плавание
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андреева победила шестую ракетку мира во втором круге Australian Open
17 января 2024, 10:09

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила спортсменку из Туниса Онс Жабер в матче второго круга Australian Open, который прошёл в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу 16-летней Мирры. В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между Камиллой Рахимовой и Дианой Парри из Франции.

Мирра Андреева одержала первую победу в карьере над спортсменкой из первой десятки мирового рейтинга. Андреева находится на 47 месте в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне и завершатся 28 января. Призовой фонд турнира превышает 57 млн долларов.

Читайте также:

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

ВТА признала подмосковную теннисистку Андрееву новичком года

Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с россиянкой Андреевой
#спорт
#теннис
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове пройдет вечер профессионального бокса
17 января 2024, 09:34

Фото: istockphoto / thinkomatic

В Серпухове проведут «Ночь чемпионов IBA». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоитя 3 февраля в 19:00 во Дворце спорта «Надежда».

«В главном поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг сразятся трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте, кубинец Хорта Родригес Сайдель. Поединок будет состоять из десяти раундов. На чемпионате мира в столице Узбекистана боксёры соревновались в разных весовых категориях», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что данное мероприятие проводится при поддержке Международной ассоциацией бокса (IBA).

Кроме этого, для следующих серий турнира уже начались переговоры с Владимиром Мирончиковым из Сербии и Арленом Лопесом из Кубы.

Читайте также:

В Серпухове для детсадовцев запустили соляную пещеру

В Серпухове стартовал капитальный ремонт школы

Подмосковные инструктора получили премию губернатора «Лучший по профессии»
#турнир
#ночь
#бокс
#приз
#переговоры
#подмосковье
#соревнования
#серпухов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф