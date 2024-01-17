Тренер Булавин назвал полузащитника Ахметова качественным игроком

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин заявил, что приобретённый «Зенитом» полузащитник Ильзат Ахметов является качественным игроком, который пойдёт на пользу команде.
Так он прокомментировал новые трансферные переходы «Зенита».
Так, спортсмен Ахметов перешёл из «Краснодара» в «Зенит».
Ранее российский тренер Сергей Силкин подмечал, что «Краснодару» для борьбы с «Зенитом» в весенней части чемпионата необходимы опытные спортсмены.
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«Мне он нравится, хороший игрок. Может играть на разных позициях, в опорной зоне, на обоих флангах. И с российским паспортом — это важный фактор. Качества у него есть: работа с мячом, техника, видит партнеров. Я думаю, он пригодится «Зениту», не зря купили», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Булавин.
Ранее российский тренер Сергей Силкин подмечал, что «Краснодару» для борьбы с «Зенитом» в весенней части чемпионата необходимы опытные спортсмены.
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Мелисса Тимофеева