Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира по футболу
В 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Канады и ЮАР. Эти команды стали первой парой, вышедшей в плей‑офф на нынешнем турнире, пишет ТАСС.
Африканские футболисты впервые пробились в плей-офф мирового первенства, заняв второе место в группе А, обыграв в последнем матче сборную Южной Кореи. На аналогичной позиции в квартете B расположилась Канада. Встреча между этими командами состоится 28 июня в Инглвуде (Калифорния, США).
Ранее рекорд Артёма Дзюбы на чемпионатах мира побил нападающий канадской сборной. Футболист вышел на замену и отличился чуть более чем за минуту.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие сразу 48 команд.
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