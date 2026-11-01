Экс-футболист «Спартака» предрёк атакующее дерби с «Локомотивом» и назвал счёт
Футболист Бояринцев: «Спартак» обыграет «Локомотив» со счётом 2:1
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает «красно-белых» фаворитом в предстоящем дерби с «Локомотивом».
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» Бояринцев заявил, что «железнодорожники» всё же опасны.
«Их игра против «Краснодара» показала, что команда идёт не на своём месте и может «попортить нервы» «Спартаку» в предстоящем матче. «Спартак» уступил ЦСКА, но создал большое количество голевых моментов. В том матче их подвела реализация. Есть проблема в переходах из атаки в оборону, «Локомотив» может на этом тоже хорошо подловить «Спартак», — сказал футболист.Полузащитник подчеркнул, что статус дерби не зависит от положения команд в турнирной таблице. Он ожидает интересный атакующий футбол, но считает, что «Спартак» будет ближе к победе, и прогнозирует счёт 2:1 в пользу «красно-белых».