«Весь футбол так считает»: Мостовой назвал Мусаева главной проблемой «Краснодара»
Мостовой раскритиковал Мусаева и назвал его главной проблемой «Краснодара»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» Мостовой отметил, что не он один называл Мусаева главной проблемой «Краснодара».
«Весь профессиональный футбол так считает и говорит. Для меня загадка, как ему удаётся так долго оставаться на своём месте, я не знаю. Наверное, про секрет успеха Мусаева лучше спросить у Слуцкого. Они же оба — великие футболисты. Так что он точно лучше знает. Они же много где играли и забивали», — сказал Александр.На текущий момент «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 13 матчах. 31 октября «Краснодар» проиграл «Родине» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ.