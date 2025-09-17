Экс-футболист «Зенита» пожелал видеть российских футболистов на международной арене в 2026 году
Желудков: хотелось бы возвращения российского футбола на международную арену
Бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал перспективы возвращения российских клубов и сборных в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.
Напомним, что российские команды отстранили от международных соревнований в 2022 году.
«Хотелось бы, чтобы в 2026 году не только рассматривали, но и приняли решение вернуть наш футбол на международную арену», – заявил Желудков в интервью Metaratings.ru.Экс-спортсмен добавил, что возвращение россиян в 2026 году в международные игры станет большим стимулом для футболистов и команд.
Ранее сообщалось, что 12 февраля 2026 года на конгрессе УЕФА в Брюсселе рассмотрят вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки и участии молодёжных сборных в европейских турнирах.