Экс-футболист «Зенита» пожелал видеть российских футболистов на международной арене в 2026 году

17 сентября 2025, 20:12

Желудков: хотелось бы возвращения российского футбола на международную арену

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал перспективы возвращения российских клубов и сборных в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.





Напомним, что российские команды отстранили от международных соревнований в 2022 году.





«Хотелось бы, чтобы в 2026 году не только рассматривали, но и приняли решение вернуть наш футбол на международную арену», – заявил Желудков в интервью Metaratings.ru.