Экс-футболист «Зенита» пожелал видеть российских футболистов на международной арене в 2026 году

Желудков: хотелось бы возвращения российского футбола на международную арену
Бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал перспективы возвращения российских клубов и сборных в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.



Напомним, что российские команды отстранили от международных соревнований в 2022 году.

«Хотелось бы, чтобы в 2026 году не только рассматривали, но и приняли решение вернуть наш футбол на международную арену», – заявил Желудков в интервью Metaratings.ru.
Экс-спортсмен добавил, что возвращение россиян в 2026 году в международные игры станет большим стимулом для футболистов и команд.

Ранее сообщалось, что 12 февраля 2026 года на конгрессе УЕФА в Брюсселе рассмотрят вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки и участии молодёжных сборных в европейских турнирах.
