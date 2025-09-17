Экс-защитник сборной России Сенников об игре «Зенита»: «Выглядит средне»
Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил игру «Зенита» в стартовом отрезке сезона-2025/26 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
По мнению Сенникова, команда под руководством Сергея Семака пока демонстрирует лишь средний уровень игры. «Зенит» в нынешнем сезоне не впечатляет, даже несмотря на то, что на поле выходят такие футболисты, как Горшков, Адамов и Дркушич. Однако, по словам экс-защитника, команде не хватает настоящих «чемпионских» футболистов.
Собеседник Metaratings.ru добавил, что команде не хватает яркой формы у Кассьерры и активности Мостового, а в центре поля ощущается недостаток Вендела. Также новички пока не проявили себя в полной мере. По мнению Сенникова, легионеры пока показывают игру на своём уровне, но они уже не молоды – большинству из них за 30 лет. Молодые же, такие как Педро и Луис Энрике, пока не демонстрируют выдающуюся игру, как это было у Халка или Вендела в своё время. Также он отметил отсутствие забивных форвардов, подобных Дзюбе и Азмуну.
Сейчас, после восьми туров сезона-2025/26 РПЛ, «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице с 13 очками. В ближайшем туре, 21 сентября, петербургская команда встретится с лидером чемпионата – «Краснодаром». Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.
