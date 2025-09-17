Экс-защитник сборной России Сенников об игре «Зенита»: «Выглядит средне»

17 сентября 2025, 18:45

Экс-защитник сборной России Сенников: «Зениту» не хватает забивных нападающих

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил игру «Зенита» в стартовом отрезке сезона-2025/26 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).