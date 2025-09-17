Игнатьев поразмышлял о возвращении на родину
Новичок «Оренбурга» Иван Игнатьев рассказал, как принял решение вернуться в Россию.
О его открытом письме пишет портал Metaratings.ru. По словам игрока, вариант с «Оренбургом» обсуждали с агентом, и как только появилась возможность вернуться на родину, он не раздумывал и сразу настоял на том, чтобы переход состоялся.
Спортсмен поблагодарил руководство клуба и спортивного директора за проделанную работу. Переговоры с его прежней командой были непростыми. Кроме того, он выразил признательность алжирскому клубу «Кабилия» за то, что стороны сумели прийти к общему решению.
Игнатьев перешёл в «Оренбург» 30 августа. 26‑летний нападающий вернулся в Российскую Премьер‑Лигу из «Кабилии», подписав контракт до лета 2027 года. По данным СМИ, сумма трансфера оценивалась в диапазоне от 180 000 до 300 000 евро.
За «Оренбург» Игнатьев провёл один матч, не отметившись результативными действиями. В чемпионате России в его активе 112 матчей, 24 гола и 12 результативных передач.
