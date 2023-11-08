Василий Уткин назвал главную проблему тренера Абаскаля в «Спартаке»

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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин назвал главную проблему тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. На его взгляд, у того слишком много творческих идей, которые мешают сосредоточиться на достижении конкретного результата.
После матча с14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «красно-белые» сыграли вничью 1:1 с «Локомотивом», Уткин объявил, что наконец-то понял, в чем заключаются трудности Абаскаля. По мнению спортивного аналитика, дело вовсе не в том, что его идеи непонятны или сложны для воплощения на футбольном поле. Проблема в том, что их просто слишком много, передает «Чемпионат».
Комментатор отметил, что «Спартак» заиграл гораздо лучше после того, как был удален один игрок. На его взгляд, это произошло потому, что оставшимся на поле футболистам не пришлось разбираться в том нагромождении мыслей, которые тренер, как всегда, вывалил на команду. Оставшись в меньшинстве, игроки вынуждены были сосредоточиться на игре и на оптимальности действий, что и принесло результат, заключил Уткин.
После 14-ти туров «Спартак», имея в активе 21 очко, занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.
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Комментатор отметил, что «Спартак» заиграл гораздо лучше после того, как был удален один игрок. На его взгляд, это произошло потому, что оставшимся на поле футболистам не пришлось разбираться в том нагромождении мыслей, которые тренер, как всегда, вывалил на команду. Оставшись в меньшинстве, игроки вынуждены были сосредоточиться на игре и на оптимальности действий, что и принесло результат, заключил Уткин.
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