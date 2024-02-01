Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал глупостью покупку Угальде

Фото: istockphoto.com/Dziurek
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов выступил против трансфера в «Спартак» костарикского футболиста Манфреда Угальде.
«Я против трансфера Угальде, это просто глупость. Кто-то решил расходовать деньги. Пришёл Амарал со своей командой, очаровал всех, но люди не хотят учиться на чужих ошибках. Пусть тогда «Спартак» учится на своих. Поверьте мне, пройдёт немного времени и выгонят этого спортивного директора, а дальше начнут избавляться от купленных им футболистов. А это огромные убытки», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Наумов.
Он также отметил, что у «Спартака» в ближайшем будущем практически нет шансов стать чемпионом.
Читайте также:
Тренер Гладилин выступил против возрождения турнира дублеров РПЛ
Агент Голяна: «По Москвичёву актуальность несколько снизилась»
Агент Остоич усомнился в возвращении Йокановича в Россию
Мелисса Тимофеева