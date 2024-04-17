Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал потерей возможный уход Миранчука из команды

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что возможный уход футболиста Антона Миранчука будет большой потерей для клуба
«Уход Антона Миранчука из «Локомотива» – это потеря. Думаю, у Антона уже есть какой-то вариант продолжения карьеры. Раньше братья хотели перейти в «Рубин», но удалось отговорить их от этого. Всегда неприятно, когда футболисту или любому другому сотруднику уменьшают зарплату. С другой стороны, деньги не самое главное в футболе», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Наумов.
Он допустил, что спортсмен сможет продолжить карьеру и в Европе, поскольку вполне соответствует европейским стандартам.
Ранее экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина хорошим профессионалом, однако уточнил, что у него нет трофеев, что является минусом.
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