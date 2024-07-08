Губерниев назвал наиболее вероятного победителя на Евро-2024

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Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выразил уверенность в победе Англии на Евро-2024.
«Нас ждёт хороший футбол в полуфиналах. Я буду наблюдать совершенно спокойно, это называется: кто выиграет, тот и победит. С моей точки зрения, Евро выиграют англичане. Они показывают игру, которая позволяет им бороться за медали чемпионата Европы. Команда обладает запасом и прибавляет на глазах. Прагматичный футбол в XXI веке приносит плоды. Англии пора выиграть, они это сделают», — поделился в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее испанский футбольный тренер Рауль Рианчо заявил, что главным матчем в рамках четвертьфинала Евро-2024 является игра сборных Испании и Германии.
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