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Франция обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу

06 июля 2024, 08:26
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Сборная Франции по футболу обыграла команду Португалии в четвертьфинале и вышла в полуфинал чемпионата Европы, об этом пишет РИА Новости Спорт.
Футбольный матч состоялся 5 июля в немецком Гамбурге. На протяжении всей игры команды шли со счётом 0:0, однако в серии пенальти французы забили пять голов а португальцы — три.

Игроками из команды Франции, которым удалось забить гол, стали Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кунде, Брэдли Баркола и Тео Эрнандес. Из португальцев же отличились Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Нуну Мендеш.



9 июля Франция сыграет со сборной Испании в Мюнхене. Ранее испанцам удалось обыграть немцев в четвертьфинале.

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На трассе Moscow Raceway пройдут гонки кубков России и Московской области
05 июля 2024, 22:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе на 6 июля пройдут Кубок России и Кубок Московской области по кольцевым гонкам на выносливость. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Зрителей ждут шесть часов захватывающих сражений, а также большой автофестиваль с массой развлечений. В гонках примут участие лучшие отечественные пилоты: экс-гонщики «Формулы-1» Виталий Петров и Сергей Сироткин, победитель FIA WEC LMP2 Роман Русинов, призёр Кубка Ле-Мана Кирилл Смаль и другие. На старт выйдут более 20 сильнейших экипажей страны. На финишной прямой состоится концерт группы Антона Самойлова, которая исполнит хиты 90-х.
«Также зрители смогут совершить прогулку по рабочей зоне пит-лейн, присоединиться к экскурсии в паддок и боксы команд, познакомится со спортсменами и их техникой, сделать уникальные фото со стартовой прямой. Во время прогулки по питлейн по трассе проедут участники выставки ретро-автомобилей. При лётной погоде состоится вертолётная экскурсия. Понаблюдать за ходом гонки можно будет с высоты птичьего полёта», – говорится в сообщении.
Помимо этого, гости фестиваля смогут прокатиться с опытными гонщиками на дрифт-такси и ощутить себя профессиональными пилотами, проехавшись за рулём модели отечественного гоночного прототипа BR03 по виртуальной версии трассы Moscow Raceway. Для юных любителей гонок будет работать детская зона с аниматорами.

Билеты доступны на сайте организаторов, для детей до 14 лет вход свободный. Начало мероприятий – в 11 часов.

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Испания первая вышла в полуфинал Евро-2024 после победы 2:1 над Германией
05 июля 2024, 22:29

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сборная Испания стала первым полуфиналистом Евро-2024, обыграв Германию со счетом 2:1. На следующем этапе она встретится с победителем матча между Португалией и Францией. Полуфинал пройдет во вторник, 9 июля, на поле в Мюнхене.
Основное время игры Испании и Германии завершилось со счетом 1:1. Для испанцев мяч забил Дани Ольмо, для немцев – Флориан Вирц. Окончательную победу для Испании принес гол от Микеля Мерино.

Из‑за множества желтых карточек сборная Испании не сможет сделать ставку на защитника Робина Ле Нормана, а также на Дани Карвахаля, которого удалили с поля в конце матча с Германией.

Германия, которая является хозяйкой нынешнего чемпионата Европы, покинула турнир. Последний раз страна выигрывала его в 1996 году.

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Подмосковные рапиристы взяли три золотые медали Спартакиады учащихся
05 июля 2024, 22:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые наград на соревнованиях по фехтованию на рапирах XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Сборной Подмосковья не было равных в командном зачёте среди рапиристок. В титульном противостоянии команда квартет со счётом 45:42 взял верх над соперницами из Курской области. Золотые медали – на счету Василисы Бахтияровой, Софии Дзобаевой, Миланы Левчук и Стефании Часовниковой», – уточнили в министерстве.
Кроме того, Часовникова праздновала победу в личном зачёте. Подмосковная рапиристка в финальной дуэли выиграла у курянки Полины Волобуевой – 15:13.

У юношей в личных соревнованиях первенствовал Илья Ильичёв. В заключительной встрече он со счётом 15:12 победил Амира Фахретдинова из Башкирии.

Соревнования рапиристов в рамках XII летней Спартакиады учащихся России состоялись в Орле. Турнир проходил в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Рианчо назвал главный матч Евро-2024
05 июля 2024, 16:50

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо заявил, что главным матчем в рамках четвертьфинала Евро-2024 является игра сборных Испании и Германии.
«На мой взгляд, игра Испания — Германия — это главный матч Евро-2024. Хотелось бы увидеть такой финал, но, к сожалению, команды встретятся в четвертьфинале. Верю, что талантливая сборная Испании сможет пройти дальше. Надеюсь, они покажут достойную игру сегодня», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.

Матч четвертьфинала Евро-2024 между Испанией и Германией состоится сегодня, 5 июля, в 19:00 по мск.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о том, что матч Португалии и Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024 будет скучным.

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Пономарев ожидает скучный матч Португалии и Франции
05 июля 2024, 16:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о том, что матч Португалии и Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024 будет скучным.
«Пока эти две команды меня не впечатлили. Они играли в какой-то вялый и скучный футбол на этом турнире. Я не думаю, что сегодня что-то изменится. Считаю, что в матче не будет забито много голов и даже не исключаю счет 0:0 и серию пенальти», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.

Он добавил, что по-настоящему его впечатлила в этом турнире Швейцария. Он назвал сборную этой страны высококлассной европейской командой по всем характеристикам.

Матч четвертьфинала Евро-2024 между Францией и Португалией состоится сегодня, 5 июля, в 22:00 по мск.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин допустил, что победа Франции над Бельгией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу может быть объяснена закономерностью.

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#спорт
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Тетюхин: Неучастие сборной России в ОИ-2024 не трагедия для нас
05 июля 2024, 16:32

Фото: iStock/yann vernerie

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин высказал мнение о том, что отсутствие России на Олимпиаде-2024 в Париже не станет трагедией для нашей страны и никак не повлияет на развития российского спорта.
Он также поделился тем, что почти не следит за мировыми матчами, проходящими без участия РФ.

«Как повлияет на Россию неучастие в Олимпиаде? На развитие точно никак. Переживём и будем развиваться самостоятельно. Для российского волейбола это не трагедия, крест нельзя ставить. Мы идём планомерно своим путём. Понятно, что сейчас не хватает международных стартов, но тем не менее», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Тетюхин.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что рад тому, что российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024 в Париже.

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Международный турнир по водным лыжам проведут на Истринском водохранилище
05 июля 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В акватории Истринского водохранилища в Солнечногорске 6 и 7 июля пройдут пятые международные соревнования по воднолыжному спору Moscow region Istra 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Турнир пройдёт в трёх дисциплинах среди мужчин и женщин – «Слалом сет», «Фигурное катание» и «Прыжки». Кроме того, по многочисленным просьбам участников организаторы включили в программу дополнительные разделы «Катер-слалом», «Катер-прыжки с трамплина» и «Катер-фигурное катание». В этих дисциплинах соревнования пройдут вне зачёта», – говорится в сообщении.
По данным министерства, в этом году призовой фонд соревнований составит 150 тыс. рублей.

Первый турнир Moscow Region Istra состоялся в 2019 году. На протяжении пяти лет в нём участвуют сильнейшие спортсмены России и Европы. Подробную информацию о соревнованиях можно найти на сайте.

Турнир пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Губерниев призвал Авдиенко извиниться перед Ефимовой
05 июля 2024, 16:24

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о том, что вице-президент Федерации плавания России Виктор Авдиенко, подвергшего критике многократную чемпионку мира Юлию Ефимову, должен извиниться за свои высказывания.
«То, как он сказал про Юлию Ефимову, мне кажется, что господин Авдиенко должен извиниться перед нашей выдающейся спортсменкой после своих слов. Это Виктора Борисовича совсем не красит. Это великая спортсменка, которая больше 15 лет радовала нас своими выступлениями», — прокомментиролвал в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Отмечается, что спортсменка является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди всех советских и российских пловцов.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о футболисте Фёдоре Чалове, отметив его талант, который мог бы раскрыться в европейских клубах.

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#спорт
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Натхо допустил успешную карьеру Чалова в Европе
04 июля 2024, 16:54

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о футболисте Фёдоре Чалове, отметив его талант, который мог бы раскрыться в европейских клубах.
«Чалов — отличный нападающий. Его игра важна для ЦСКА. Он мог перейти в «Зенит»? Хорошо, что не перешёл. В ЦСКА он всё-таки на своём месте. Перспективы Федора в Европе? Его талант позволяет рассчитывать на успешную карьеру в европейском клубе. Выбор за ним», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Натхо.

Напомним, что в сезоне-2023/24 Фёдор Чалов провёл 29 матчей за ЦСКА в Мир РПЛ.

Ранее вратарь «Динамо» Андрей Лунев выразил сожаление по поводу ухода из команды футболиста Антона Шунина. По его словам, и болельщики «Динамо» разделяют такое сожаление, поскольку спортсмен является легендой клуба.

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