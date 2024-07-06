Франция обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу

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Сборная Франции по футболу обыграла команду Португалии в четвертьфинале и вышла в полуфинал чемпионата Европы, об этом пишет РИА Новости Спорт.
Футбольный матч состоялся 5 июля в немецком Гамбурге. На протяжении всей игры команды шли со счётом 0:0, однако в серии пенальти французы забили пять голов а португальцы — три.
Игроками из команды Франции, которым удалось забить гол, стали Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кунде, Брэдли Баркола и Тео Эрнандес. Из португальцев же отличились Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Нуну Мендеш.
9 июля Франция сыграет со сборной Испании в Мюнхене. Ранее испанцам удалось обыграть немцев в четвертьфинале.
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Игроками из команды Франции, которым удалось забить гол, стали Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кунде, Брэдли Баркола и Тео Эрнандес. Из португальцев же отличились Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Нуну Мендеш.
9 июля Франция сыграет со сборной Испании в Мюнхене. Ранее испанцам удалось обыграть немцев в четвертьфинале.
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Евгения Парфентьева