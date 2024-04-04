Мостовой заявил о сохранении интриги финала РПЛ

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что у «Зенита» в настоящее время нет былой мощи, поэтому интрига финала РПЛ будет сохранятся.
«Интрига в этом сезоне будет до самого конца. Всё ещё будет меняться, сейчас нет стабильной команды в РПЛ. Все выровнялись. У «Зенита» состав и по круче остальных, может, но уже нет той прежней мощи. «Краснодар» не сказал своего последнего слова. Их очная игра в Краснодаре и решит чемпионскую гонку», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
Ранее бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев говорил, что в матче ЦСКА с «Балтикой» у первых могут возникнуть сложности. Тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов также заявлял о проблемах команды.
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Мелисса Тимофеева