Тренер Билялетдинов заявил о необходимости смены состава в «Локомативе»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по решению Международного олимпийского комитета не допущен к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.