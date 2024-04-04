Тренер Билялетдинов заявил о необходимости смены состава в «Локомативе»

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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказал мнение о том, что команде требуются системные изменения и смена состава.
«Вылет из Кубка России — это повод для встречи главного тренера и руководства. То, что Галактионов хочет покинуть команду — просто домыслы и версии. Может, Михаил Михайлович хочет поговорить о перспективах «Локомотива» и об усилении команды. Нужны системные изменения. Смену состава тоже нужно обсуждать», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Билялетдинов.
До этого бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявлял о проблемах команды. В частности, по его словам, это касается самих футболистов, которые в конце игры теряют концентрацию. При этом тренеры всё это видят и пытаются поправить ситуацию.
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