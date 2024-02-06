Мостовой сравнил Джикию с Абаскалем

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил футболиста Георгия Джикию и тренера Гильермо Абаскаль, отметив, что первый важнее для «Спартака», чем второй.
«Для «Спартака» Джикия намного важнее Абаскаля. Георгий много лет играл в команде, был одним из главных действующих лиц, капитаном, завоевал чемпионство. А Абаскаль приехал — уехал, как и многие другие иностранные тренеры в истории «Спартака». В любом случае, даже если Джикия не продлит контракт со «Спартаком», у него всё будет хорошо. Без клуба такой игрок не останется. А «Спартак» потеряет лидера команды», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
Ранее бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказал мнение о том, что аренда защитника «Спартака» Георгия Джикии в команду стала лучшим вариантом для спортсмена.
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