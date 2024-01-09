Футболист Канищев объяснил рост числа легионеров из Бразилии в «Зените»

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Бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.
«Зенит» находится в безвыходном положении. Он «сел» на бразильскую иглу и слезать с неё не собирается. Если есть возможность покупать средних по мировым меркам игроков из Бразилии, их будут покупать. Для РПЛ такие легионеры вполне годятся. «Зениту» для того, чтобы быть на вершине, приходится их приобретать, а других футболистов, способных играть за команду на высоком уровне, просто нет. Также это хорошая коммерческая история», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Канищев.
Кроме того, он отметил, что селекционная политика «Зенита» вызывает некоторые вопросы.
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Мелисса Тимофеева