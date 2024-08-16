Сенников предрёк ничью в матче ЦСКА и «Локомотива»

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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников предположил, что матч ЦСКА и «Локомотива» завершится ничьей.
«Локомотив» сейчас в лучшей форме. Последняя игра ЦСКА в Краснодаре вызвала много вопросов, но нельзя забывать, что добраться сейчас туда очень сложно. Эти факторы повлияли, в домашних матчах ЦСКА выглядит достаточно убедительно. Это будет матч двух равных соперников, в котором обе команды должны забивать друг другу. Здесь явного фаворита нет, и я склоняюсь больше к ничьей, но результативной», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Сенников.Напомним, матч между командами состоится в воскресенье, 18 августа, в Москве.
Ранее бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов заявлял о стабильности ЦСКА.
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