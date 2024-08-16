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Сенников предрёк ничью в матче ЦСКА и «Локомотива»

16 августа 2024, 19:58
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников предположил, что матч ЦСКА и «Локомотива» завершится ничьей.
«Локомотив» сейчас в лучшей форме. Последняя игра ЦСКА в Краснодаре вызвала много вопросов, но нельзя забывать, что добраться сейчас туда очень сложно. Эти факторы повлияли, в домашних матчах ЦСКА выглядит достаточно убедительно. Это будет матч двух равных соперников, в котором обе команды должны забивать друг другу. Здесь явного фаворита нет, и я склоняюсь больше к ничьей, но результативной», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Сенников.

Напомним, матч между командами состоится в воскресенье, 18 августа, в Москве.



Ранее бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов заявлял о стабильности ЦСКА.

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В этом году в Дзержинском реконструируют стадион «Орбита»
16 августа 2024, 17:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дзержинском ожидаются перемен в спортивной сфере.
Полным ходом идет модернизация стадиона «Орбита», сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.

На стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, там установят трибуны, сделают беговые дорожки, оборудуют универсальные спортивные площадки и площадку для сдачи норм ГТО. Работы планируют завершить в октябре этого года.

В Дзержинском также построят ФОК с ледовой ареной. Работы намечены на 2025-2027 годы. Также прорабатывается вопрос о возведении физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном за счёт внебюджетных источников.
«У нас есть большой запрос от жителей города, сотрудников Центра «Союза», в котором работает много молодых, спортивных, современных людей. Поэтому мы и «Орбиту» обязательно модернизируем. Будем искать способы, чтобы построить ледовую арену, бассейн», – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что Дзержинский нуждается в заметных преобразованиях.
«Это ваш родной городской округ, и я вижу, как вы стараетесь осуществлять перемены, проводите регулярные встречи с жителями. Такое общение позволяет рассчитывать на взаимопонимание и доверие. Надеюсь, что вы и дальше будете вовлечены во всё, что происходит на данной территории. Необходимо сделать очень многое. Это касается ЖКХ, школ, детских садов, благоустройства, спорта. Всё это имеет важное значение для качества жизни, так же, как и вопросы, связанные с выездом и въездом в город», – отметил Воробьёв.
Губернатор напомнил, что в сентябре в Дзержинском состоятся выборы в местный Совет депутатов. Важно, чтобы они были открытыми и легитимными, максимально прозрачными и удобными для жителей, отметил он. Проголосовать можно будет в течение трёх дней – с 6 по 8 сентября, причём как на участке, так и дистанционно.

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#реконструкция
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Бадминтонист Степаков из Подмосковья выиграл международный турнир в Афганистане
16 августа 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен Глеб Степаков из Московской области завоевал две медали — золотую и серебряную — на международном турнире по бадминтону Afghanistan Badminton Championship, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль Глебу Степакову принесли соревнования в парном мужском зачёте, а серебряную медаль подмосковный спортсмен выиграл в одиночном зачёте», — отмечается в сообщении.
Сам спортсмен высоко оценил организацию чемпионата и отметил, что участие в соревнованиях такого уровня очень важно для профессионального развития.

«Здорово снова оказаться на международном турнире, обменяться спортивным мастерством с игроками из других стран, получить опыт. Для нас, как для личников, это очень важно. Хочется отметить высокий уровень турнира – от проживания и безопасности игроков до призового фонда», — сказал Степаков.
Турнир проводился с 12 по 14 августа в Кабуле.

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#подмосковье
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Глава Одинцовского округа Иванов вручил новую форму футболистам клуба «Витязь»
16 августа 2024, 14:42

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Комплекты новой спортивной формы вручил футболистам клуба «Витязь» из посёлка Старый Городок глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня мы вручаем новые комплекты формы нашим юным футболистам. «Витязь» – это замечательная школа с сильным тренерским составом и уникальными, выдающимися воспитанниками. Уверен, что здесь проходят подготовку будущие звезды российского футбола. Пусть эта новая форма верно вам служит и приносит радость», — сказал Андрей Иванов.
Он также поблагодарил за приобретение новой экипировки «Газпромбанк».

Комплекты формы получили игроки молодёжной команды клуба, а также юные футболисты 2008-2011 годов рождения — всего около ста ребят. В комплект вошла тренировочная, домашняя и гостевая форма.

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#одинцовский городской округ
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#андрей иванов
#спорт
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Российская фигуристка рассказала о попытке изнасилования и суицида
17-летняя фигуристка Зинина рассказала о попытках суицида и изнасилования
16 августа 2024, 12:48

Фото: iStock/vkovalcik

Член сборной России по фигурному катанию Анастасия Зинина сообщила, что пережила три попытки суицида и одну попытку изнасилования. Также фигуристка пожаловалась на врачебную ошибку, которая едва не сделала ее инвалидом.
«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования и чуть не ставшая инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки», – написала Зинина своем Instagram (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Позже спортсменка удалила пост и пояснила, что в публикации хотела рассказать о своем личностном росте и преодолении трудностей. Также фигуристка выразила сожаление, что ее пост вызвал негативную реакцию.
«Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры речи не было», – написала позже Анастасия.

В сезоне 2022/23 Зинина завоевала бронзовую медаль на Гран-при России. В 2023 году Анастасия попала в основной состав сборной России.

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Команды трёх стран оспорят Кубок губернатора Московской области по гандболу
15 августа 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Чехове с 16 по 18 августа пройдут матчи международного Кубка губернатора Московской области по гандболу. Почётный трофей оспорят команды из России, Белоруссии и Ирана, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В турнире примут участие две российские команды – «Чеховские медведи» и «Пермские медведи». Также зрители увидят игру иранского гандбольного клуба «Табас» и белорусского «СКА-Минск». Всего команды проведут шесть встреч. Соревнования пройдут на домашней арене «Чеховских медведей» – во дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова», – говорится в сообщении.
Купить билеты на матчи можно на сайте.
«Хочу поблагодарить губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за помощь в организации традиционного турнира в Чехове. Это событие помогает консолидировать гандбольное сообщество. В этом году на Кубке губернатора соперники будут очень достойные. Мы рады их приветствовать. Для гостей мы создадим самую комфортную обстановку», – пообещал главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.
Кубок губернатора Московской области по гандболу проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорта мо
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#андрей воробьёв
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#турнир
#подмосковье
#московская область
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Около 900 спортсменов стартуют в заплыве на открытой воде в Рузе
15 августа 2024, 21:56

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На Рузском водохранилище 17 августа состоится первый массовый заплыв нового этапа X-WATERS World Championship – X-WATERS Moscow Ruza 2024. На старт выйдут около 900 пловцов-любителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого проходят соревнования.
«Заплыв X-WATERS Moscow Ruza пройдет на базе санатория «Русь». В программе заплыва дистанции 500 м, 1, 3 и 5 км, эстафета из двух этапов по 1 км, а также детские заплывы на 50 и 200 м. Каждый финиширующий получит медаль. Сильнейшие участники поборются за призы чемпионата X-WATERS World Championship 2024 по итогам всех стартов сезона», – рассказали в министерстве.
В заплыве примут участие спортсмены из нескольких регионов России и других стран. Спортивная программа мероприятия будет совмещена с культурной. Для участников и гостей соревнований проведут экскурсии по достопримечательностям Рузы.

Организатором мероприятия выступает крупнейшая международная плавательная серия, основанная в России, – X-WATERS.

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#плавание
#руза
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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Чинквини объяснил, почему в этом сезоне «Зениту» будет проще
Чинквини: «Зенит» сейчас очень силён
15 августа 2024, 18:21

Фото: iStock/mel-nik

Итальянский менеджер Оресте Чинквини высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Зенит» испытает меньше проблем, поскольку на данный момент команда обладает значительной силой.
Он высказал уверенность в победе команды.

«Зенит» сейчас очень силён, важнейший клуб для России, их поддерживает большая компания. Семак продлил контракт и это имеет большое значение. В него верят, а он даёт результат. В прошлом сезоне «Динамо» стало очень серьезным конкурентом, но в этом сезоне им должно быть попроще. Верю, что «Зенит» станет чемпионом», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чинквини.

Ранее бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов заявлял о стабильности ЦСКА. Так он комментировал игру команды в новом сезоне при тренере Марко Николиче.

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#спорт
#клуб
#контракт
#рпл
#футбол
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Мостовой раскрыл, как решить ситуацию Соболеву и «Спартаку»
Мостовой рекомендовал сторонам искать компромисс
15 августа 2024, 18:04

Фото: iStock/Алексей Даничев

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии о перспективах форварда Александра Соболева в «Спартаке» заявил, что обеим сторонам в этой ситуации нужно прийти к компромиссу.
«Ситуация с Соболевым очень сложная, но мы не знаем всех деталей. Не знаем, кто и что кому говорил. Какой бы я дал совет? Надо искать компромисс, иного не дано. Тут нужно желание двух сторон, чтобы выйти из этой ситуации. Надеемся, она решится благополучно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Напомним, что Александр Соболев провёл на поле за «Спартак» в нынешнем сезоне, отыграв всего лишь 67 минут. Отмечается, что на данный момент футболист отстранён от первой команды.

Ранее Александр Мостовой высказал мнение о том, что нападающий Артём Дзюба нужен «Крыльям Советов».

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#спорт
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#переход
#спартак
#футболист
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Мостовой раскрыл, кому нужен Дзюба
Мостовой: Дзюба необходим «Крыльям Советов»
15 августа 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказал мнение о том, что нападающий Артём Дзюба нужен «Крыльям Советов».
«Дзюба однозначно нужен самарцам. Это команда, которой не хватает хороших футболистам. Артем же без клуба. Если он хочет играть, то надо искать команду. Вряд ли у него много вариантов, но он еще год-два сможет помочь любой команде. Дзюба ведь не говорил, что заканчивает карьеру, поэтому пусть играет», — выразил уверенность в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха объяснял переход нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в ПАОК желанием попробовать себя на новом месте, а также стремлением участвовать в еврокубках.

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#спорт
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