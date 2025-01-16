ХК «Витязь» на домашнем льду в Балашихе прервал неудачную серию из шести матчей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Хоккейный клуб «Витязь» выиграл домашний матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги у ХК «Сочи». Встреча в Ледовом дворце «Арена Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина завершилась со счётом 2:1 в овертайме, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подмосковная команда проиграла в шести матчах подряд и остро нуждалась в очках. Уже на восьмой минуте матча хозяева льда распечатали ворота «леопардов». Шайбу забросил один из лидеров «Витязей» и лучший бомбардир команды – 21-летний нападающий Дмитрий Бучельников. Он реализовал численное преимущество. Однако уже через четыре минуты гости уравняли цифры на табло – 1:1», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Забить до конца основного времени матча ни одной из команд не удалось, и игра перетекла в овертайм. Решающее слово осталось за «Витязем». Владислав Цицюра на третьей минуте нанёс точный удар по воротам гостей и принёс команде важные два очка.
«Хочу поблагодарить болельщиков, которые весь долгий тяжёлый период были с командой. Это истинные фанаты, которые переживают за нас. Игра сложилась для нас непросто. Надеюсь, дальше будем только наращивать обороты. В будущее смотрим с оптимизмом», – отметил главный тренер подмосковного клуба Павел Десятков.Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
«Витязь» с 39 очками продолжает занимать 10-е место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Следующий поединок команда проведёт 18 января в Тольятти против местной «Лады».
Читайте также:
Соревнования в парке «Волен» собрали более 50 юных горнолыжников
Конькобежцы Подмосковья взяли 10 медалей на Кубке России и всероссийском турнире
«Легенды хоккея» в первом матче года сыграют с жителями Подольска
Лора Луганская