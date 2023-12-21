Экс-глава «Москвы» Белоус: «Создание Суперлиги напоминает рейдерский захват»

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Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус заявил о том, что Суперлига является сомнительным проектом, который может разрушить существующую систему в футболе.
«С созданием Суперлиги рушится целая система календаря, выхода в плей-офф еврокубков. Её создание напоминает рейдерский захват. УЕФА и ФИФА сделали всё, чтобы футбол стал самым популярным видом спорта мире, приносил миллиарды. Скорее всего, бенефициар этой идеи США. Все эти разговоры о бесплатных трансляциях — в пользу бедных. Болельщики английских команд были против Суперлиги, потому что в этом соревновании будут участвовать только пять-шесть команд из АПЛ», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Белоус.
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