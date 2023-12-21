Тарханов заявил об опасности создания Суперлиги

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов заявил, что создание Суперлиги может задавить весь действующий футбол.
«Создание Суперлиги задавит существующий футбол, так как в этом турнире будут играть только ведущие команды. В Лиге чемпионов мы видим такие истории, как выход в плей-офф того же «Копенгагена». Большинство клубов, особенно маленьких, — против создания этого турнира. Должно быть определённое равенство», — пояснил в беседе с RT Тарханов.
Вместе с тем, Европейский суд признал незаконным запрет ФИФА и УЕФА на создание Суперлиги.
«Они сохраняют гражданство России, принимают участие в тех соревнованиях, которые проходят на нашей территории. Могут ли ещё быть случаи смены гражданства? Наверное, могут. Будут ли они массовыми? Я считаю, что нет. Но это моё мнение. Действительность может это опровергнуть», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Тарханов.
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