Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету Суперлиги

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Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги и участия в ней сильнейших команд Старого света.
Также в релизе подчёркивается, что решение суда не означает, что проект Суперлиги обязательно должен быть одобрен. Суд не выносит решения по данному конкретному проекту, а формулирует только общее правило, согласно которому он имеет право на существование.
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