Экс-глава РФС Тукманов заявил о необходимости продления контракта с Карпиным

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«Работа Карпина устраивает РФС. Поэтому они, наверное, хотят создать для него режим наибольшего благоприятствования. Чтобы он не чувствовал, что кто-то дышит ему в спину. С учётом того, что сегодня у сборной России нет серьезных международных соперников, мы не участвуем ни в каких официальных соревнованиях, думаю, что это допустимо. Думаю, что они быстро договорятся», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тукманов.
Отмечается, что нынешнее соглашение РФС с тренером истекает уже летом этого года.
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