Семин назвал советскую Высшую школу тренеров фундаментальной

Фото: istockphoto.com/Kenishirotie
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в советское время образование в Высшей школе тренеров было фундаментальным.
Однако в современном образовании тренеров возникает больше новых идей, а курсы для учащихся проводятся интенсивнее.
Он добавил, что в школе преподавали элитные футболисты, обучение длилось два года, а студенты получали хорошую по тем временам стипендию.
Читайте также:
Тренер Чанов: «Не думаю, что ЦСКА отпустит Чалова в «Зенит»
Тренер Кобелев: «Руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки»
Тренер Игнатьев заявил о нехватке стабильности у Пыняева
«Сейчас сложнее. Нет такого финансирования. Новые идеи есть. Это короткие курсы, но достаточно интенсивные. Мне, например, нравится, что эту школу возглавляет серьёзный футболист, я думаю, что он внесет что-то, что сам проходил. А наша школа была фундаментальная. Мы учились по-настоящему, учились два года. Много лекций, был высочайший уровень. На лекции приезжало много иностранных тренеров, элитных, топовых. Психологи очень сильные были, физиологи», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Семин.
Читайте также:
Тренер Чанов: «Не думаю, что ЦСКА отпустит Чалова в «Зенит»
Тренер Кобелев: «Руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки»
Тренер Игнатьев заявил о нехватке стабильности у Пыняева
Мелисса Тимофеева