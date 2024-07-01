Экс-глава «Спартака» Червиченко назвал бредом сообщения о Бонгонде в «Барселоне»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в сообщениях о том, что нападающий «красно-белых» Тео Бонгонда может перейти в «Барселону» за 15 млн евро.
«Эта информация не выглядит как бред, она и есть бред. Тут всё зависит от того, насколько агент хочет потратиться. Те, кто засунули Бонгонда, хотят засунуть ещё кого-то. Народ не очень хорошо воспринимает трансфер Бонгонда за деньги в два раза больше, чем он стоит, и как аргумент начинают рассказывать, какой он хороший. Поэтому надо купить ещё одного такого же. Чтобы на эту тему поговорили поднял этот вопрос и начали его обсуждать», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Червиченко.
Ранее сообщалось, что «Динамо» интересовалось российским экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией, однако не смогло договориться с футболистом.
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