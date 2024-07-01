Стало известно об отказе Джикии «Динамо»

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«Динамо» интересовалось российским экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией, однако не смогло договориться с футболистом.
Как пишет Metaratings.ru, Джикия отказал клубу, поскольку тот является принципиальным соперником «Спартака», за который футболист выступал ранее. Отмечается, что спортсмен не хотел бы переходить в стан непримиримого конкурента команды, в которой долго и успешно играл.
Ранее сообщалось, что в переговорах между ФК «Локомотив» и полузащитником Антоном Миранчуком по новому контракту вновь наступила пауза. Стороны пока не договорились о новой встрече. При этом сам спортсмен дал понять, что не готов играть в России нигде, кроме «Локомотива».
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Мелисса Тимофеева