Экс-глава «Зенита» Черкасов назвал команду зажравшейся и скучающей

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Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявил, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.
«Нет еврокубков, а играть с полной выкладкой в России — не самый большой стимул для тех же легионеров. С точки зрения организации игры есть проблемы. Мне кажется, история с Семаком, при все уважении к его достижениям, уже немного приелась. Если у тренера не будет каких-то свежих идей, всё так и будет продолжаться. Команда — зажравшаяся, скучающая», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Черкасов.
Ранее бывший футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что сейчас «Спартак» преобразился при новом исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче, а игра команды стала лучше.
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