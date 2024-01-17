Экс-глава «Спартака» Заварзин предложил Моуринью на пост главного тренера

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что для клуба была бы неплохой перспектива пригласить на пост главного тренера Жозе Моуринью.
Так он прокомментировал ситуацию клуба с трансферами в зимний период.
Он предположил, что с приходом нового тренера работа закипела бы по-новому.
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«В «Спартак» совсем недавно пришли люди, которые занимаются селекцией. Сначала спортивный директор, потом скаут. Думаю, сейчас начнется закупка португальцев. На российском рынке им будет тяжело – здесь уже раскуплено. А из Португалии или Южной Америки еще можно брать игроков, которые хотят заработать. Я вообще считаю, что «Спартак» сейчас должен привести Моуринью. Из «Ромы» он ушёл, в спортивном блоке два португальца. Я был бы рад приходу Моуринью. Он может что-то сделать со «Спартаком», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Заварзин.
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Мелисса Тимофеева