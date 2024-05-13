Экс-глава «Зенита» Туфрин рекомендовал Семаку «перезапустить» карьеру

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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что тренеру команды Сергея Семака можно «перезапустить» карьеру.
Он отметил, что замены ему в самой команде на сегодняшний день нет.
Специалист отметил ухудшение игры футболистов команды. По его мнению, Вендел и Клаудиньо могут покинуть «Зенит», что будет верным решением, поскольку у спортсменов на данный момент нет мотивации.
Ранее бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявлял, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.
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«Семаку сейчас непросто в «Зените», его даже жалко. При этом ему, на мой взгляд, всё равно там нет альтернативы. Из российских тренеров я никого вижу, кто мог бы заменить Семака, из зарубежных сюда никто не поедет. Другое дело, что Семаку надо «перезапустить» карьеру. И поменять тренерский штаб. Они там все устали друг от друга. Нет свежих идей», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.
Специалист отметил ухудшение игры футболистов команды. По его мнению, Вендел и Клаудиньо могут покинуть «Зенит», что будет верным решением, поскольку у спортсменов на данный момент нет мотивации.
Ранее бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявлял, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.
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Мелисса Тимофеева