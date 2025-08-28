Экс-главный тренер «Динамо» Силкин сравнил составы «Спартака» и «Зенита»

28 августа 2025, 17:06

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сравнил составы московского «Спартака» и петербургского «Зенита». По подбору игроков он назвал столичную команду чуть хуже бело-голубых





К тому же Силкин допустил улучшение игры у «Спартака» в перспективе. При этом он обратил внимание на покупку хороших футболистов командой по мере возможностей. Им только нужно сыграться и клуб начнет показывать лучшие результаты.





«Спартак», с учётом своих возможностей, покупает хороших футболистов. Это команда, которая по подбору игроков может быть чуть хуже, чем «Зенит». Но игроки всё равно хорошие, им нужно только сыграться. Команда не так хорошо сыграна, потому что добавляются новые футболисты, а они не всегда играют так, как от них ожидают», — сказал Силкин в беседе Metaratings.ru.